Sklopivi iPhone ipak se neće zvati iPhone Fold?

Glasine tvrde da bi Appleov prvi sklopivi iPhone mogao nositi naziv iPhone Ultra te biti dio nove Ultra linije uređaja koja bi navodno uključivala i AirPods Ultra te MacBook Ultra

Prema novim, neslužbenim glasinama iz Kine, Apple ipak neće nazvati svoj prvi sklopivi mobitel iPhone Fold, već – iPhone Ultra.

Naime, navodno bi taj model trebao biti dio nove linije Appleovih proizvoda s oznakom Ultra, koju bi još činili AirPods Ultra i MacBook Ultra. Kao što se i može pretpostaviti, riječ je o uređajima koji bi predstavljali najskuplje modele unutar svojih kategorija i koji bi, pretpostavljamo, trebali imati još naprednije specifikacije i značajke.

Prema istom kineskom izvoru, početna cijena iPhone Folda mogla bi biti oko 10.000 juana, odnosno 1.450 dolara, dok bi najskuplja verzija mogla stajati više od 20.000 juana, odnosno približno 2.900 dolara. Zbog čega bi Apple napravio toliku razliku u cijeni između osnovnog i najskupljeg modela, za sada nije poznato.

Foto: Weibo

Što se tiče ostalih uređaja iz linije, AirPods Ultra navodno bi trebala biti nova verzija AirPodsa Pro s ugrađenim kamerama, dok bi MacBook Ultra trebao biti prvi Appleov laptop s OLED zaslonom osjetljivim na dodir.

No, istaknimo još jednom da se sve navedeno temelj ina neprovjerenim informacijama tako da ništa nije sigurno dok Apple službeno ne predstavi nove proizvode.