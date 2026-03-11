Sklopivi iPhone ipak se neće zvati iPhone Fold?

Glasine tvrde da bi Appleov prvi sklopivi iPhone mogao nositi naziv iPhone Ultra te biti dio nove Ultra linije uređaja koja bi navodno uključivala i AirPods Ultra te MacBook Ultra

Matej Markovinović srijeda, 11. ožujka 2026. u 07:47
📷 Foto: Instant Digital
Foto: Instant Digital

Prema novim, neslužbenim glasinama iz Kine, Apple ipak neće nazvati svoj prvi sklopivi mobitel iPhone Fold, već – iPhone Ultra.  

Naime, navodno bi taj model trebao biti dio nove linije Appleovih proizvoda s oznakom Ultra, koju bi još činili AirPods Ultra i MacBook Ultra. Kao što se i može pretpostaviti, riječ je o uređajima koji bi predstavljali najskuplje modele unutar svojih kategorija i koji bi, pretpostavljamo, trebali imati još naprednije specifikacije i značajke.

Prema istom kineskom izvoru, početna cijena iPhone Folda mogla bi biti oko 10.000 juana, odnosno 1.450 dolara, dok bi najskuplja verzija mogla stajati više od 20.000 juana, odnosno približno 2.900 dolara. Zbog čega bi Apple napravio toliku razliku u cijeni između osnovnog i najskupljeg modela, za sada nije poznato.

📷 Foto: Weibo
Foto: Weibo

Što se tiče ostalih uređaja iz linije, AirPods Ultra navodno bi trebala biti nova verzija AirPodsa Pro s ugrađenim kamerama, dok bi MacBook Ultra trebao biti prvi Appleov laptop s OLED zaslonom osjetljivim na dodir.

No, istaknimo još jednom da se sve navedeno temelj ina neprovjerenim informacijama tako da ništa nije sigurno dok Apple službeno ne predstavi nove proizvode.

 

✨ Elegantno rješenje za zdravlje, stil i svakodnevnu udobnost! ⌚🌸

-18%

Pametni sat GARMIN Venu 4, 41mm - bež

Garmin Venu 4 (41 mm, bež) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 10 dana baterije, 5 ATM vodootpornost, te preko 25 fitness i zdravstvenih funkcija uključujući ECG, Pulse Ox, sleep i stress tracking. Lagana i moderna izrada čini ga idealnim za cjelodnevno nošenje

449,99 € 549,99 € Kupi

✨ Izdržljiv sat za avanture i maksimalnu pouzdanost! ⌚🗺️

-10%

Pametni sat GARMIN Instinct 3, 45mm - Amoled Black/Crni

Garmin Instinct 3 (45 mm, AMOLED Black) donosi rugged dizajn, 1.2'' AMOLED zaslon, integriranu LED svjetiljku, multi‑band GPS sa SatIQ‑om, MIL‑STD‑810 otpornost i 10 ATM vodootpornost. Uz dug vijek baterije i 24/7 health tracking, idealan je za aktivan i outdoor stil.

375,49 € 417,50 € Kupi

✨ Stil, zdravlje i vrhunska svakodnevna funkcionalnost u jednom! ⌚✨

-10%

Pametni sat GARMIN Vivoactive 6, Bone / Lunar Gold

Garmin Vivoactive 6 (Bone / Lunar Gold) donosi 1.2'' AMOLED zaslon, do 11 dana baterije, 80+ sportskih aplikacija, napredne zdravstvene funkcije poput Body Battery™, HRV, Pulse Ox, sleep coachinga, te Glasovne obavijesti, Garmin Pay i glazbu – sve u elegantnom, laganom dizajnu.

281,25 € 312,50 € Kupi

✨ Mali, elegantan i uvijek spreman uljepšati tvoj dan! 💜⌚

-25%

Pametni sat GARMIN Lily 2 - Lilac - silikonski remen

Garmin Lily 2 (Lilac) je mali, elegantan pametni sat sa skrivenim uzorkom na leći koji dodirom otkriva svijetli touchscreen, do 5 dana baterije, te praćenjem sna, stresa, disanja, Body Battery™ i ženskog zdravlja. Lagano metalno kućište i silikonski remen čine ga idealnim za svaki dan.

218,84 € 292,50 € Kupi

✨ Precizna vaga za cjelovit uvid u tvoje zdravlje! ⚖️📊

-10%

Pametna vaga GARMIN Index S2, crna

Garmin Index S2 (crna) mjeri težinu, trend težine, postotak masnoće, BMI, mišićnu i koštanu masu te udio vode, a podatke automatski sinkronizira u Garmin Connect putem Wi‑Fi mreže. Nudi do 16 korisničkih profila, visokorezolucijski ekran i bateriju do 9 mjeseci.

142,14 € 157,94 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi