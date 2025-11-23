Apple predstavio držač za iPhone namijenjen osobama s invaliditetom

Appleov novi držač pričvršćuje se za mobitel putem MagSafea i može poslužiti kao stalak za vertikalno i horizontalno gledanje sadržaja

Apple je predstavio držač (grip) za iPhone koji je dizajniran kako bi olakšao korištenje mobitela osobama s invaliditetom koji imaju poteškoće sa snagom mišića, spretnosti i kontrolom ruku. Držač je kreirala dizajnerica Bailey Hikawa, a nastao je kroz detaljan proces intervjua s ciljnim korisnicima kako bi se podržali različiti načini držanja uređaja.

Kao i ostali držači ovakve vrste, i ovaj se pričvršćuje na sve modele iPhonea koji podržavaju MagSafe te se jednako lako i uklanja. Osim funkcije držača, može poslužiti i kao stalak koji omogućuje postavljanje uređaja vertikalno ili horizontalno. Iz Applea kažu da je dizajn inspiriran modernom skulpturom, dok je jedna od dvije ponuđene boje, Crater, izrađena od recikliranih materijala.

Crater Foto: Apple

Ovaj držač predstavljen je i povodom obilježavanja 40 godina Appleove predanosti pristupačnosti, a cijena u SAD-u mu je 70 dolara.