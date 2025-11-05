Bliži pogled na Samsungov trostruko sklopivi mobitel

Samsungov trostruko sklopivi mobitel, neslužbenog naziva Galaxy Z TriFold, još uvijek nije predstavljen, ali je skromno prikazan kako bi se potencijalnim kupcima zagolicala mašta

Prošloga je tjedna Samsung na događaju K-Tech Showcase 2025 prikazao svoj prvi trostruko sklopivi mobitel. Osim što nisu otkrili službeni naziv ovog uređaja, izložili su ga iza zaštitnog stakla, a posjetiteljima nije bilo dopušteno dodirivati ga ili držati u ruci.

Iako zbog toga nije bilo puno detalja o uređaju, SBS News i Omokgyo Electronics objavili su video koji prikazuje Samsungov novi sklopivi mobitel izbliza i iz više različitih kutova.

Na snimci se jasno vide dva zgloba koja omogućuju trostruko preklapanje, a lijevi se čini nešto širim od desnog, što znači da bi Samsung mogao koristiti različite mehanizme savijanja kako bi postigao veću izdržljivost i tanji profil.

Kada se uređaj potpuno rasklopi, prednji zaslon prelazi na desnu stranu, dok preostala dva panela zauzimaju prostor pokraj njega. U tom položaju uređaj nudi dijagonalu od 10 inča, a sa strane izgleda poprilično tanko.

Kao što se i očekivalo, uređaj će imati vanjski zaslon na stražnjoj strani, uz trostruku kameru i LED bljeskalicu. Na desnom boku nalaze se tipke za uključivanje i podešavanje glasnoće, a gumb za uključivanje vjerojatno sadrži i senzor otiska prsta.