Samsungov trostruko sklopivi mobitel imat će tri baterije

Iako nije sigurno znače li tri baterije ujedno i veći ukupni kapacitet, Samsung bi s Galaxy Z TriFoldom konačno mogao riješiti jedan od glavnih nedostataka svojih sklopivih mobitela

Samsung se sprema predstaviti svoj prvi trostruko sklopivi mobitel, Galaxy Z TriFold, koji će, ako je za suditi prema patentnoj dokumentaciji na KIPRIS-u, imati tri baterije.

Naime, patent pokazuje da će svaki od tri dijela uređaja imati po jednu baterijsku ćeliju. Prema skici, najmanja baterija (T1) nalazi se u segmentu s trostrukom stražnjom kamerom, druga po veličini (T3) je u dijelu s vanjskim zaslonom, dok je najveća (T2) smještena u središnjem dijelu uređaja koji će biti između ostala dva kada se mobitel sklopi.

Foto: KIPRIS

Iako patent ne otkriva ukupni kapacitet ni brzinu punjenja, očekuje se da će novi Galaxy Z TriFold imati bolje performanse od aktualnog Galaxy Z Folda 7 koji ima bateriju od 4.400 mAh i podržava punjenje od 25 W.

Što se tiče dostupnosti mobitela, prve glasine navodile su da će TriFold biti dostupan samo u Južnoj Koreji i Kini, no noviji izvori tvrde da bi mogao stići i na američko tržište. Prema neslužbenim informacijama, službeno predstavljanje moglo bi se održati već krajem ovog mjeseca.