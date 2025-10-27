Samsungov trostruko sklopivi mobitel navodno stiže ovoga tjedna

Samsungov prvi trostruko sklopivi mobitel navodno će biti predstavljen već ovog tjedna. Trebao bi koštati 2.800 dolara, a u Europi se neće moći kupiti

Predsjednik Samsung Electronicsa, TM Roh, još je ovoga ljeta potvrdio da će tvrtka predstaviti svoj prvi trostruko sklopivi mobitel do kraja godine, ali se nisu dotaknuli mogućeg datuma predstavljanja. No, kako doznaje The Korea Herald, Samsung se sprema predstaviti taj mobitel na samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC), koji se održava od 31. listopada do 1. studenog u južnokorejskom Gyeongju.

Iako je predstavljanje praktički pred vratima, Samsung se još nije odlučio za konačno ime proizvode, ali ako je za vjerovati glasinama, trebao bi se zvati Galaxy G Fold ili Galaxy Z TriFold. Kao što se još i prije spominjalo, dostupnost ovog mobitela bit će vrlo ograničena te će Samsung u početnoj fazi proizvodnje izraditi između 50.000 i 200.000 primjeraka.

Početna cijena Samsungovog trostruko sklopivog mobitela trebala bi biti oko 2.800 dolara, a moći će ga se kupiti samo na odabranim tržištima, među kojima su Kina, Južna Koreja, SAD i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ako se mobitel bude dobro prodavao, postoji realna šansa da ga jednom vidimo i u Europi.

Istaknimo da Huaweijev Mate XT trenutno drži titulu prvog komercijalnog dostupnog mobitela s trostrukim zaslonom, što znači da će mu glavni konkurent biti upravo nadolazeći Samsungov Galaxy G Fold, odnosno Z TriFold.