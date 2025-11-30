Samsungov Galaxy Z TriFold bit će jeftiniji nego što se mislilo

Kada izađe u Južnoj Koreji, Galaxy Z TriFold trebao bi imati nižu cijenu nego što je prvotno planirano, iako će ona i dalje biti visoka

Samsungov prvi trostruko sklopivi mobitel, Galaxy Z TriFold, trebao bi biti predstavljen u Južnoj Koreji sljedećeg mjeseca. Nije neobično za očekivati da će ovaj mobitel biti poprilično skup, no sada iz Koreje stižu informacije da će zapravo biti jeftiniji nego što se ranije mislilo.

Naime, Galaxy Z TriFold trebao bi u Južnoj Koreji koštati oko 3,6 milijuna vona (oko 2.110 eura). Iako je i to dalje visoka cijena, radi se zapravo o nižoj cifri. Ranije se govorilo da bi Samsungov trostruko sklopivi mobitel mogao koštati 4 milijuna vona (oko 2.345 eura). Naravno, ako taj mobitel ikada i dođe u Europu, bit će značajno skuplji.

Navodno će se Galaxy Z TriFold moći kupiti isključivo izravno putem Samsunga i to samo u jednoj boji i jednoj konfiguraciji.