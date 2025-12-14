Samsungov Galaxy Z TriFold rasprodan u nekoliko minuta

Galaxy Z TriFold od neki je dan dostupan za kupnju u Južnoj Koreji, gdje je rasprodan u svega nekoliko minuta od izlaska na tržište

Samsungov prvi mobitel s trostrukim preklapanjem zaslona, Galaxy Z TriFold, ovoga je tjedna pušten u prodaju u Južnoj Koreji i usprkos visokoj početnoj cijeni na domaćem tržištu od oko 2.100 eura, rasprodan je u svega nekoliko minuta.

Kako prenosi GSM Arena, kupci nisu samo pohrlili na webshopove, već su i ispred pojedinih Samsungovih trgovina zabilježeni dugi redovi ljudi koji su čekali početak prodaje. Samsung za sada nije objavio koliko je primjeraka Galaxy Z TriFolda prodano tijekom prvog dana, no na službenim stranicama u Južnoj Koreji već je otvorena mogućnost prijave za obavijest o ponovnoj dostupnosti uređaja.

Screenshot: Samsung Korea

Podsjetimo da je Galaxy Z TriFold dostupan isključivo u crnoj boji i to u jednoj konfiguraciji, s 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Osim u Južnoj Koreji, mobitel će se prodavati u Kini, Singapuru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, SAD-u i na Tajvanu. Tamo će cijene biti zasigurno više nego u Južnoj Koreji. Dostupnost za Europu još uvijek nije potvrđena.