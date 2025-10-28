Samsung je po prvi puta prikazao svoj trostruko sklopivi mobitel

Samsung bi do kraja godine trebao predstaviti svoj prvi trostruko sklopivi mobitel, a sada su ga po prvi puta i prikazali na K-Tech Showcase 2025

Nedavno je izašla vijest da će Samsung predstaviti svoj trostruko sklopivi mobitel na samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) koji se održava od 31. listopada do 1. studenog u južnokorejskom Gyeongju. Međutim, ipak su malo požurili i uređaj su prikazali na K-Tech Showcase 2025, bez puno detalja.

Samsungov trostruko sklopivi mobitel, koji još nema službeni naziv, bio je izložen na Samsungovom štandu iza zaštitnog stakla, a posjetiteljima nije bilo dopušteno dodirivati ga ili držati u ruci.

Južnokorejski portal ChosunMedia objavio je fotografije uređaja u sklopljenom i rasklopljenom stanju te navode da se dijagonala zaslona može povećati do 10 inča. Kada je mobitel pak u potpunosti sklopljen, smanjuje se na 6,5 inča, što omogućuje jednostavnije korištenje jednom rukom, slično kao i kod Galaxy Z Folda 7.

Foto: ChosunMedia

Samsung nije otkrio dodatne detalje o trostruko sklopivom mobitelu, a sada više nije ni sigurno hoće li to učiniti na APEC-u kako je najavljivano ili na nekom zasebnom događaju. Bilo kako bilo, neslužbene informacije navode da bi se taj mobitel mogao zvati Galaxy G Fold ili Galaxy Z TriFold te da će biti proizveden u vrlo ograničenoj količini i dostupan samo na odabranim tržištima.