Čini se da Galaxy S26 Ultra neće imati veću bateriju

Nedavno predstavljeni Galaxy Z Fold 7 razočarao je korisnike sa svojom baterijom, a čini se da će tako biti i s nadolazećom Galaxy S26 Ultrom koja će ostati na 5.000 mAh

Iako su mnogi očekivali da će Samsung napokon povećati kapacitet baterije na svojem nadolazećem flagshipu, najnovija certifikacija otkriva da Galaxy S26 Ultra ostaje na 5.000 mAh, baš kao i njegovi prethodnici.

Naime, prema dokumentima Kineskog centra za certificiranje kvalitete, nadolazeća Ultra ima stvarni kapacitet od 4.855 mAh, što se na tržištu uglavnom zaokružuje na 5.000 mAh. Time su pale u vodu nade o barem 10-postotnom povećanju kapaciteta, odnosno prelasku na 5.500 mAh.

Riječ je o poprilično neobičnom potezu, budući da brojni konkurenti, ponajviše kineski proizvođači, već naveliko izbacuju mobitele s baterijama i od 7.000 mAh zahvaljujući novoj Si/C tehnologiji. Samsung, čini se, tvrdoglavo i dalje ostaje pri svome te ni sa Galaxyjem S26 neće pratiti tržišne trendove i povećati kapacitet baterije.

Jedini mogući iskorak s novom Ultrom mogao bi doći u pogledu bržeg punjenja. Ranije glasine spominjale su čak 65 W, što bi bio povijesni skok za Samsung, s obzirom na to da trenutni maksimum iznosi 45 W.