Serija Galaxy S26 imat će Exynos 2600 samo u Južnoj Koreji?

Iako se očekivalo da će Exynos 2600 stići i u Europu s Galaxyjem S26, najnovije glasine sada tvrde da će se pojaviti isključivo u Južnoj Koreji

Glasine o podijeli SoC-ova po regijama za seriju Galaxy S26 ne prestaju stizati, čak i kada se mislilo da je sve već jasno. Za one koji ne prate, uvriježeno mišljenje bilo je da će se nedavno najavljeni Exynos 2600 pojaviti u Galaxyju S26 i S26+ u nekoliko različitih regija, među kojima je i Europa. Qualcommov Snapdragon bi se, s druge strane, trebao koristiti u Galaxy S26 Ultri u cijelom svijetu.

No, sada se pojavila nova glasina koja dodatno komplicira cijelu situaciju. Naime, Exynos 2600 koristit će sva tri modela iz serije, Galaxy S26, S26+ i Ultra, ali isključivo na jednom tržištu - u Južnoj Koreji.

Kako navode kineski izvori, Samsung je svjestan koliko su njihovi Exynosi nepopularni među korisnicima, a navodi se i da imaju ugovor s Qualcommom koji predviđa da najmanje 75 posto svih globalno prodanih Galaxyja S26 mora koristiti Snapdragon 8 Elite Gen 5. U suprotnom bi Samsung morao platiti vrlo visoku odštetu.

Također se spominje i da prinosi proizvodnje (yield) Exynosa 2600 još uvijek nije na željenoj razini, iako napredak dolazi brže nego kod ranijih 3-nanometarskih SoC-ova. Zbog toga, čak i da to planira, Samsung za sada vjerojatno ne bi mogao ugraditi vlastiti SoC u veći broj uređaja.

U svakom slučaju, ako se ove tvrdnje pokažu istinitima, to znači da će europski kupci moći i ovoga puta odahnuti i kupiti novi Galaxy s poželjnijim SoC-om.