Samsung razvija brži bežični punjač za Galaxy S26

Samsung planira nadograditi svoj sustav bežičnog punjenja uz potpuno novi punjač koji će stići na tržište sa serijom Galaxy S26

Samsung se sprema unaprijediti sustav bežičnog punjenja u nadolazećim flagshipima iz serije Galaxy S26, a zajedno s time razvijaju i novi brži bežični punjač.

Samsungov aktualni Qi2 bežični punjač podržava punjenje od 15 W, no novi model punjača, koji će stići na tržište pod oznakom EP-P2900, trebao bi podržavati bežično punjenje snage 25 W. Punjač će navodno biti dostupan za kupnju samo u tamnosivoj boji te će se moći puniti mobitele iz serije Galaxy S i Galaxy Z, kao i slušalice Galaxy Buds.

Ako je za vjerovati prijašnjim glasinama, Galaxy S26 Ultra moći će iskoristiti punih 25 W bežičnog punjenja, dok će Galaxy S26 i S26+ podržavati 20 W. Što se tiče žičnog punjenja, Galaxy S26 Ultra navodno će podržavati 60 W, dok bi S26 i S26+ trebali podržavati 45 W.

Više informacija bit će poznato početkom sljedeće godine.