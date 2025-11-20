Samsung će zaraditi više novaca na Galaxyju S26 s Exynosom

Samsung pregovara o snižavanju cijene Exynosa 2600 za 20 do 30 dolara po komadu, no to gotovo pa sigurno neće sniziti cijenu Galaxyja S26 i S26+, već će samo povećati tvrtkinu profitnu maržu

Samsung se sprema početkom sljedeće godine predstaviti svoju novu seriju flagship mobitela, Galaxy S26, koja će vratiti manje popularni Exynos u većini regija pa tako i u Europu. Iako još nije ništa službeno potvrđeno, najvjerojatnije će Galaxy S26 i S26+ imati Exynos 2600, dok će Galaxy S26 Ultra stići s Qualcommovim Snapdragonom na svim tržištima.

Ako je za suditi prema komentarima na forumima i društvenim mrežama, korisnici nisu pretjerano sretni s tom odlukom, a još će biti i manje sretni kada čuju da će Samsung na mobitelima s Exynosom zaraditi zapravo još više novaca. Kako doznaje južnokorejski ChosunBiz iz navodno pouzdanih izvora iz industrije, Samsung trenutno pregovara o snižavanju cijene Exynosa 2600 za 20 do 30 dolara po komadu.

To ne znači nužno da će Galaxy S26 i S26+ s Exynosom biti jeftiniji za kupce od verzije sa Snapdragonom, već da će Samsung povećati profitnu maržu na modelima s vlastitim SoC-om. Južnokorejski medij također navodi da Exynos 2600 zasad pokazuje jako dobre rezultate u benchmark testovima, no još je prerano za reći hoće li se to odraziti i u svakodnevnoj upotrebi.

Bilo kako bilo, očekuje se da će Exynos 2600 biti proizveden na Samsungovom 2-nanometarskom proizvodnom procesu s 10-jezgrenom konfiguracijom 1+3+6 i maksimalnim taktovima do 3,8 GHz. Uz to, navodno bi u GPU performansama mogao nadmašiti Snapdragon 8 Elite Gen 5 za skoro 30 posto.