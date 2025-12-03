Samsung službeno najavio predstavljanje 2-nanometarskog Exynosa 2600

Samsung je najavio da će uskoro predstaviti Exynos 2600, svoj flagship SoC koji će se naći u nadolazećim modelima Galaxyja S26

Nakon višemjesečnih glasina i brojnih neslužbenih informacija, Samsung je napokon službeno potvrdio postojanje i skoru objavu svog novog flagship SoC-a, Exynosa 2600. Očekuje se da će biti predstavljen prije dolaska serije Galaxy S26, a prvi teaser video već je dostupan na YouTubeu.

Iako to definitivno nismo očekivali, Samsung se u ovoj najavio osvrnuo i na ranije kritike svojih SoC-ova pa tako video započinje porukom „In silence, we listened“ (u tišini smo slušali), što se može protumačiti kao svojevrsno priznanje slabijih rezultata prethodnih generacija Exynosa.

Kažu i da je novi SoC usavršen iznutra te da je optimiziran na svakoj razini, kako u pogledu učinkovitosti, tako i u pogledu performansi.

Istaknimo da bi Exynos 2600 trebao biti prvi 2-nanometarski SoC za mobitele na tržištu. Prema prvim testovima, njegove performanse moći će se usporediti s Qualcommovim aktualnim Snapdragonom 8 Eliteom Gen 5. Domaći korisnici imat će prilike isprobati Exynos 2600 već u Galaxyju S26 koji izlazi u veljači.