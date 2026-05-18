Xiaomi 17T i 17T Pro stižu 28. svibnja

Xiaomi će 28. svibnja predstaviti nove mobitele, Xiaomi 17T i 17T Pro, koje će pogoniti MediaTekovi SoC-ovi. Dok će se 17T više smjestiti u viši srednji rang, 17T Pro cilja na potpuno flagship iskustvo

Matej Markovinović ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 22:40
Xiaomi 15T i 15T Pro Foto: Xiaomi

Xiaomi je službeno potvrdio da će 28. svibnja predstaviti novu seriju mobitela, Xiaomi 17T, koja će sadržavati dva modela – 17T i 17T Pro.

Iako su se posljednjih tjedana pojavile brojne neslužbene informacije o njihovim specifikacijama, sada je i službeno potvrđeno da će oba modela koristiti MediaTekov SoC. Standardni Xiaomi 17T navodno će koristiti Dimensity 8500-Ultra, dok bi snažniji 17T Pro trebao imati jači Dimensity 9500.

Od ostalih specifikacija, Xiaomi 17T Pro trebao bi imati 6,83-inčni AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 144 Hz, dok će standardni model imati nešto manji, 6,59-inčni AMOLED zaslon od 120 Hz.

Oba uređaja trebala bi imati glavnu kameru od 50 MP. Kod standardnog modela spominje se Light Fusion 800 senzor, dok bi Pro verzija trebala koristiti napredniji Light Fusion 950. Uz to, oba modela navodno će dijeliti 50-megapikselnu telefoto kameru s 5x optičkim zumom te 12-megapikselnu ultraširoku kameru.

Foto: WinFuture/X

Što se baterije tiče, očekuje se da će Xiaomi 17T imati bateriju kapaciteta 6.500 mAh uz podršku za 67-vatno punjenje, dok bi 17T Pro mogao dobiti veću bateriju od 7.000 mAh s podrškom za 100-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

Xiaomi 17T u početnoj konfiguraciji od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije navodno će startati na europskom tržištu od 749 eura, dok bi Xiaomi 17T Pro s 12 GB RAM-a i 512 GB memorije mogao koštati 999 eura.

 

