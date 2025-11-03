Evo kada će Samsung navodno predstaviti Galaxy S26

Proteklih se tjedana govorilo da će Samsung novu seriju mobitela Galaxy S26 predstaviti u ožujku, ali je to ipak prebačeno na sami kraj veljače

Iako se proteklih tjedana govorilo da bi Samsung mogao odgoditi predstavljanje svoje nadolazeće flagship serije mobitela do ožujka, čini se da će ono ipak biti održano krajem veljače.

Kako doznaju korejski mediji, Samsung će 25. veljače iduće godine u San Franciscu održati Galaxy Unpacked na kojem će predstaviti Galaxy S26, Galaxy 26+ i Galaxy S26 Ultru. Pripreme za događaj navodno su već počele, a službena najava očekuje se početkom 2026., do kraja siječnja.

Očekuje se da će novi modeli Galaxyja S26 dobiti značajna poboljšanja u sustavu kamera te veće baterije. Ultra će zadržati imati poboljšane glavnu i ultraširoku kameru, dok bi joj baterija trebala narasti na 5.400 mAh.

Galaxy S26+ donosi veći glavni senzor, novu ultraširoku i telefoto kameru te 4.900 mAh bateriju, dok će osnovni S26 imati iste kamere i do 4.300 mAh kapaciteta. U Europi će svi modeli koristiti Exynos 2600 čip, a u ostalim regijama Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Više o tome pročitajte u našem tekstu kojeg prilažemo u nastavku.