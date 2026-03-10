Galaxy S26 Ultra preživio drop test, ali s nešto više oštećenja nego prethodnik

Iako novi aluminijski okvir nije pokazao prednost u testu padova, pogotovo u usporedbi s titanijskim, Galaxy S26 Ultra dokazala je da i dalje može izdržati ozbiljna oštećenja

Matej Markovinović utorak, 10. ožujka 2026. u 19:22
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Samsungov aktualni flagship, Galaxy S26 Ultra, prošao je kroz poznati drop test YouTube kanala PBKreviews koji je pokazao da mobitel može izdržati ozbiljnija oštećenja, ali je ipak nešto krhkiji u odnosu na prošlogodišnju Galaxy S25 Ultru.

Prije svega, treba istaknuti da ovogodišnja Ultra umjesto titanijskog koristi aluminijski okvir, a također ima i zaobljenije kutove i cjelokupni sustav kamera je nešto izloženiji nego prije. No, usprkos tome, koristi istu zaštitu kao i prethodnik, a to je Corningov Gorilla Armor 2 na zaslonu te Gorilla Glass Victus 2 na stražnjoj strani.

Što se tiče padova, prvi je uzrokovao vidljivo oštećenje lijevog kuta okvira, ali je zaslon ostao netaknut. Drugi je pak bio puno problematičniji te je zaštitno staklo iznad jedne telefoto kamere napuklo. Treći pad „dokrajčio“ je tu kameru do kraja i nanio je dodatne ogrebotine na okviru mobitela.

Usprkos tome, Galaxy S26 Ultra ostala je funkcionalna, iako je ukupno prošla nešto lošije od Galaxy S25 Ultre. Cijeli drop test pogledajte u nastavku.

PBKreviews objavio je i video rastavljanja Galaxy S26 Ultre, koji otkriva da je unutrašnjost uređaja u velikoj mjeri slična prošlogodišnjem modelu. Ipak, uočene su dvije manje razlike. Samsung je, čini se, dodao više termalne paste na stražnjoj strani matične ploče kako bi poboljšao odvođenje topline. Uz to, parna komora za hlađenje ima nešto izmijenjen oblik, iako joj je ukupna veličina vrlo slična onoj na prethodnom modelu.

Kada je riječ o servisiranju, Galaxy S26 Ultra dobio je ocjenu popravljivosti 9/10, istu kao i njegov prethodnik. To znači da Samsungov najnoviji flagship i dalje spada među mobitele koje je relativno jednostavno rastaviti i servisirati.

 

