Pogledajte kako funkcionira Samsungova tehnologija zaslona za privatnost

Pojavila se snimka koja prikazuje iz prve ruke kako funkcionira Samsungova nova tehnologija koja ograničava kut gledanja zaslona i štiti od neželjenih pogleda

Svega nekoliko dana prije službenog predstavljanja Samsungove serije Galaxy S26, na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje pobliže otkrivaju novitete Galaxy S26 Ultra. U glavnom fokusu i dalje je Samsungova tehnologija Privacy Display, koja ograničava kut gledanja zaslona kako bi sadržaj bio vidljiv isključivo osobi ispred uređaja.

Iako je Samsung još ranije potvrdio postojanje te mogućnosti i objavio kratki teaser, sada je na X-u osvanuo video koji prikazuje kako Privacy Display funkcionira u praksi. Video je inače objavio youtuber Sahil Karoul, ističući da se Galaxy S26 Ultra već može kupiti u Dubaiju.

Podsjetimo, Samsung će 25. veljače održati svoj prvi ovogodišnji Galaxy Unpacked na kojem će predstaviti Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultru. Očekuje se da će biti predstavljana i nova serija bežičnih slušalica Galaxy Buds 4.