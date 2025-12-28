Galaxy Z TriFold 'pao' na rigoroznom testu izdržljivosti

Dok je Galaxy Z Fold 7 preživio Zackov test izdržljivosti i stekao titulu jednog od najizdržljivijih sklopivih mobitela, Galaxy Z TriFold je pak 'pao' pod pritiskom

Samsungov Galaxy Z Fold 7 pokazao je solidnu izdržljivost na rigoroznom testu Zacka Nelsona, no to se ne može reći i za nedavno predstavljeni Galaxy Z TriFold.

Naime, na YouTube kanalu JerryRigEverything osvanuo je test izdržljivosti koji je proveo Samsungov prvi trostruko sklopivi mobitel kroz, blago rečeno, torturu. Za one koji nisu upoznati sa Zackovim testovima, oni uključuju otpornost na grebanje, vatru, prljavštinu i savijanje.

Galaxy Z TriFold grebanje i „spaljivanje“ prošao je sasvim očekivano i tu se odmah vidi da je zaslon i dalje mekan kao i na ostalim sklopivim mobitelima te da se neće dobro provesti u džepu zajedno s ključevima, ali neće ni lako pasti. Međutim, otpornost na manje čestice, poput pijeska i slično, nije na zadovoljavajućoj razini. Nakon tog dijela testa, cijeli je mobitel „krckao“ pri sklapanju i otklapanju.

Što se tiče testa savijanja, Galaxy Z TriFold pokazao se kao prvi Galaxy koji popušta već nakon kratkog savijanja u krivom smjeru. Uz relativno umjerenu silu, dio piksela prestaje raditi, zaslon se gasi, a donji dio desne šarke puca. Iako uređaj vjerojatno i dalje radi u smislu pohrane podataka, šteta na zaslonu bila bi toliko skupa da se popravak teško može opravdati.

Cijeli Zackov test izdržljivosti pogledajte ovdje.

Inače, testovi izdržljivosti Galaxy Z TriFolda pojavili su se još prije službenog predstavljanja i uglavnom su se bavili brojem savijanja i trajnošću šarki. Prema njima, uređaj bez problema podnosi više od 150.000 savijanja, dok Samsung navodi da može izdržati i do 200.000, što je vjerojatno i dalje točno.

No, ti testovi ne uzimaju u obzir pritisak izvana, odnosno savijanje u suprotnom smjeru od predviđenog. U takvom slučaju, TriFold se savija „krivo“, odnosno sam u sebe, što mu jako šteti. Jedino je pozitivno to što u testu savijanja nije došlo do oštećenja baterije.