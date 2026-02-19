Google Pixel 10a stiže bez većih promjena, ali s jačim fokusom na softver i održivost

Google je ovoga puta odigrao na sigurno, pa Pixel 10a donosi tek minimalne nadogradnje u odnosu na prethodnika

Bug.hr četvrtak, 19. veljače 2026. u 14:39
Pixel 10a 📷 Foto: Google
Pixel 10a Foto: Google
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,3” P-OLED (1.080 x 2.424, 20:9, ~422 PPI), 120 Hz, HDR, 2.000 nita (HBM), 3.000 nita (vršna), Gorilla Glass 7i
Čip Google Tensor G4 (8 jezgri)
RAM / Memorija 8 GB RAM / 128 GB ili 256 GB (UFS 3.1)
Stražnje kamere - 48 MP (f/1.7, 25mm, OIS, dual pixel PDAF)
- 13 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚)
Prednja kamera 13 MP (f/2.2, 20mm)
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / 5G / LTE / EVDO / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3
Baterija 5.100 mAh (neizmjenjiva) / 30 W žično punjenje (PD3.0), 10 W bežično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 153,9 x 73 x 9 mm / 183 g
Operacijski sustav Android 16, uz podršku za 7 velikih Android nadogradnji
Datum predstavljanja 18. veljače 2026.

Google je predstavio najjeftiniji model u svojoj aktualnoj seriji mobitela, Pixel 10a, koji koristi više recikliranih materijala nego bilo koji prethodni Pixel. Konkretnije, radi se o prvom Pixelu iz „a“ serije koji koristi reciklirani kobalt, bakar, zlato i volfram. Aluminijski okvir izrađen je pak od 100-postotnog recikliranog materijala, a ambalaža je u potpunosti bez plastike.

Sada kada je to rečeno, bacimo se na ono što će potencijalne kupce vjerojatno više zanimati. Pixel 10a koristi 6,3-inčni pOLED zaslon rezolucije 1.080 x 2.424 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz, a od puknuća i ogrebotina ga štiti Corningov Gorilla Glass 7i. Što se zaslona tiče, tu se nije gotovo ništa mijenjalo u odnosu na prethodni Pixel 9a, izuzev što je vršna svjetlina blago narasla na 3.000 nita.

Pixel 10a 📷 Foto: Google
Pixel 10a Foto: Google

Pixel 10a pogoni isti Tensor G4 SoC kakav smo imali već prilike vidjeti na modelima Pixela 9. Za oni koji se ne sjećaju, radi se o SoC-u napravljenom na Samsungovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu koji je u ovom slučaju uparen s 8 GB RAM-a i 128 ili 256 GB interne memorije. Prema ovome, performanse bi trebale biti identične prošlogodišnjem modelu.

Usprkos sličnosti u performansama, novi model dolazi s Androidom 16 već iz kutije te će primati softverske nadogradnje sedam godina. To uključuje i Pixel Drop nadogradnje koje često donose nove funkcionalnosti. Pixel 10a snažno se oslanja i na softverske mogućnosti kako bi se izdvojio u srednjem segmentu, uključujući Gemini asistenta i Gemini Live.

Kamere ostaju iste, pa je tu tako glavna od 48 MP i ultraširoka od 13 MP. Google većim dijelom računa na nadograđene softverske značajke poput Camera Coach (uz pomoć Geminija daje savjete za fotografiranje), Auto Best Take (za grupne fotografije) i Add Me (spajanje više fotografija u jednu) kako bi nadmašio prosjek u srednjem segmentu. Hoće li im to uspjeti, vidjet će se nakon prvih recenzija.

Pixel 10a 📷 Foto: Google
Pixel 10a Foto: Google

Baterija ostaje kapaciteta 5.100 mAh, što prema Googleu omogućuje do 30 sati uobičajenog korištenja s jednim punjenjem. Jedna od rijetkih nadogradnji je brže žično punjenje od 30 W, a dobra je vijest da je ubrzano i bežično punjenje koje sada ide do 10 W. Za današnje standardne skromno, ali sasvim očekivano od Googlea.

Od ostalih značajki, istaknimo da Pixel 10a ima IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te da je Google redizajnirao unutarnju konstrukciju kako bi bio lakši za popravak. Mobitel se može kupiti u četiri nijanse, Fog, Obsidian, Berry i Lavender, a cijena za početni model u Europi iznosi 549 eura.  

Pixel 10a 📷 Foto: Google
Pixel 10a Foto: Google

