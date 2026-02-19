Google Pixel 10a stiže bez većih promjena, ali s jačim fokusom na softver i održivost
Google je ovoga puta odigrao na sigurno, pa Pixel 10a donosi tek minimalne nadogradnje u odnosu na prethodnika
|Ekran
|6,3” P-OLED (1.080 x 2.424, 20:9, ~422 PPI), 120 Hz, HDR, 2.000 nita (HBM), 3.000 nita (vršna), Gorilla Glass 7i
|Čip
|Google Tensor G4 (8 jezgri)
|RAM / Memorija
|8 GB RAM / 128 GB ili 256 GB (UFS 3.1)
|Stražnje kamere
|- 48 MP (f/1.7, 25mm, OIS, dual pixel PDAF)
- 13 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚)
|Prednja kamera
|13 MP (f/2.2, 20mm)
|Povezivost
|GSM / CDMA / HSPA / 5G / LTE / EVDO / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3
|Baterija
|5.100 mAh (neizmjenjiva) / 30 W žično punjenje (PD3.0), 10 W bežično punjenje
|Konektor za slušalice
|Ne
|Vrsta USB konektora
|USB-C
|Dimenzije i masa
|153,9 x 73 x 9 mm / 183 g
|Operacijski sustav
|Android 16, uz podršku za 7 velikih Android nadogradnji
|Datum predstavljanja
|18. veljače 2026.
Google je predstavio najjeftiniji model u svojoj aktualnoj seriji mobitela, Pixel 10a, koji koristi više recikliranih materijala nego bilo koji prethodni Pixel. Konkretnije, radi se o prvom Pixelu iz „a“ serije koji koristi reciklirani kobalt, bakar, zlato i volfram. Aluminijski okvir izrađen je pak od 100-postotnog recikliranog materijala, a ambalaža je u potpunosti bez plastike.
Sada kada je to rečeno, bacimo se na ono što će potencijalne kupce vjerojatno više zanimati. Pixel 10a koristi 6,3-inčni pOLED zaslon rezolucije 1.080 x 2.424 te frekvencije osvježavanja od 120 Hz, a od puknuća i ogrebotina ga štiti Corningov Gorilla Glass 7i. Što se zaslona tiče, tu se nije gotovo ništa mijenjalo u odnosu na prethodni Pixel 9a, izuzev što je vršna svjetlina blago narasla na 3.000 nita.
Pixel 10a pogoni isti Tensor G4 SoC kakav smo imali već prilike vidjeti na modelima Pixela 9. Za oni koji se ne sjećaju, radi se o SoC-u napravljenom na Samsungovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu koji je u ovom slučaju uparen s 8 GB RAM-a i 128 ili 256 GB interne memorije. Prema ovome, performanse bi trebale biti identične prošlogodišnjem modelu.
Usprkos sličnosti u performansama, novi model dolazi s Androidom 16 već iz kutije te će primati softverske nadogradnje sedam godina. To uključuje i Pixel Drop nadogradnje koje često donose nove funkcionalnosti. Pixel 10a snažno se oslanja i na softverske mogućnosti kako bi se izdvojio u srednjem segmentu, uključujući Gemini asistenta i Gemini Live.
Kamere ostaju iste, pa je tu tako glavna od 48 MP i ultraširoka od 13 MP. Google većim dijelom računa na nadograđene softverske značajke poput Camera Coach (uz pomoć Geminija daje savjete za fotografiranje), Auto Best Take (za grupne fotografije) i Add Me (spajanje više fotografija u jednu) kako bi nadmašio prosjek u srednjem segmentu. Hoće li im to uspjeti, vidjet će se nakon prvih recenzija.
Baterija ostaje kapaciteta 5.100 mAh, što prema Googleu omogućuje do 30 sati uobičajenog korištenja s jednim punjenjem. Jedna od rijetkih nadogradnji je brže žično punjenje od 30 W, a dobra je vijest da je ubrzano i bežično punjenje koje sada ide do 10 W. Za današnje standardne skromno, ali sasvim očekivano od Googlea.
Od ostalih značajki, istaknimo da Pixel 10a ima IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te da je Google redizajnirao unutarnju konstrukciju kako bi bio lakši za popravak. Mobitel se može kupiti u četiri nijanse, Fog, Obsidian, Berry i Lavender, a cijena za početni model u Europi iznosi 549 eura.