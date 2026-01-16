Googleov Pixel 10a stiže u veljači i to po jeftinijoj cijeni

Ako se nove glasine potvrde, Pixel 10a stiže na tržište već sredinom veljače i to s nižom početnom cijenom

Google je svoju aktualnu seriju mobitela, Pixel 10, predstavio još u kolovozu prošle godine, a sada se spremaju predstaviti i najpristupačniji model u seriji, Pixel 10a.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, predstavljanje Pixela 10a zakazano je za 17. veljače. Početna inačica mobitela od 128 GB trebala bi biti 500 eura, dok će se model s 256 GB interne memorije prodavati po cijeni od 600 eura. Uz to, Googleove zaštitne maskice usklađene s bojama uređaja trebale bi biti 20 eura.

Colors match phone lineup — Arsène Lupin (@MysteryLupin) January 13, 2026

Navodi se da će inačica mobitela s 128 GB memorije biti dostupna u četiri boje, Obsidian, Berry, Lavender i Fog, dok će skuplji model s 256 GB biti ograničen isključivo na varijantu Obsidian. Iako takva odluka na prvu djeluje neobično, Google je zapravo u prošlosti često koristio boje kao alat za razlikovanje konfiguracija, pogotovo kod svojih jeftinijih Pixela.

U svakom slučaju, ako se informacije o cijeni pokažu točnima, to bi značilo da će Pixel 10a biti za 50 eura jeftiniji u odnosu na prošlogodišnji Pixel 9a.