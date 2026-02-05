Google službeno prikazao Pixel 10a i otkrio datum predstavljanja

Za nešto manje od 2 tjedna, Google će predstaviti Pixel 10a, svoj najpovoljniji mobitel u aktualnoj seriji Pixela 10

Google je na svom YouTube kanalu objavio kratki teaser video za nadolazeći Pixel 10a koji potvrđuje dizajn mobitela i otkriva da će ga predstaviti 18. veljače. Tog će dana također započeti i prednarudžbe za mobitel.

Za razliku od ostalih modela Pixela 10, novi Pixel 10a nema sustav kamere u obliku „vizira“, već prati nešto pitomiji dizajn prethodnog modela. Ostatak dizajna također nije drastično promijenjen, što se odmah vidi po ravnim rubovima sa svih strana zbog kojih mobitel izgleda kao iPhone.

Video Pixela 10a prilažemo u nastavku.

Prema glasinama, Pixel 10a trebao bi imati 6,28-inčni Full HD+ AMOLED zaslon s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz, glavnu kameru od 48 MP, ultraširoku kameru od 13 MP, prednju kameru od 13 MP, Tensor G4 SoC s 8 GB RAM-a te bateriju kapaciteta 5.100 mAh. Navodno će biti dostupan u četiri boje, Obsidian, Berry, Fog i Lavender.