Pixeli 10 podržavaju satelitske pozive putem WhatsAppa
Novi modeli Pixela 10 prvi na svijetu podržavaju satelitske glasovne i videopozive na WhatsAppu. Ta će funkcija proraditi već 28. kolovoza, ali je, osim Pixela 10, potrebno imati i teleoperatera koji ju podržava
Google je ovoga tjedna predstavio svoju novu seriju mobitela, Pixel 10, ali su se tada zaboravili pohvaliti da će prvi u svijetu omogućiti glasovne i videopozive na WhatsAppu putem satelitske veze.
Tu su mogućnost najavili na X-u, istaknuvši da će biti u funkcionalnom stanju već 28. kolovoza.
No, treba imati na umu da za satelitske pozive na WhatsAppu nije dovoljno imati samo novi Pixel 10. Za to je potrebno imati mobilnog operatera koji podržava satelitsku vezu na svojoj mreži i ima ugovor s Googleom ili WhatsAppom za tu značajku.