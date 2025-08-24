Pixeli 10 podržavaju satelitske pozive putem WhatsAppa

Novi modeli Pixela 10 prvi na svijetu podržavaju satelitske glasovne i videopozive na WhatsAppu. Ta će funkcija proraditi već 28. kolovoza, ali je, osim Pixela 10, potrebno imati i teleoperatera koji ju podržava

Google je ovoga tjedna predstavio svoju novu seriju mobitela, Pixel 10, ali su se tada zaboravili pohvaliti da će prvi u svijetu omogućiti glasovne i videopozive na WhatsAppu putem satelitske veze.

Tu su mogućnost najavili na X-u, istaknuvši da će biti u funkcionalnom stanju već 28. kolovoza.

#Pixel10 has you covered on and off the grid 📍 Pixel devices will be the first to offer voice and video calls on @WhatsApp over a satellite network starting 8/28¹ 🌍 pic.twitter.com/6yDSDMskkK — Made by Google (@madebygoogle) August 22, 2025

No, treba imati na umu da za satelitske pozive na WhatsAppu nije dovoljno imati samo novi Pixel 10. Za to je potrebno imati mobilnog operatera koji podržava satelitsku vezu na svojoj mreži i ima ugovor s Googleom ili WhatsAppom za tu značajku.