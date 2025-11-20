Honor Magic 8 Pro na globalnom predstavljanju sljedećeg tjedna

Honor Magic 8 Pro bit će globalno predstavljen 27. studenog. Još nije poznato kada će na europsko tržište

Honor je još prošloga mjeseca u Kini predstavio novu seriju flagship mobitela, koja trenutno sadržava dva modela, Magic 8 i Magic 8 Pro. Iako su već tada potvrdili da će njihov najjači model do sada, Magic 8 Pro, doći na tržišta izvan Kine, sada su potvrdili i datum globalnog predstavljanja – 27. studenog.

Prema informacijama koje su objavili, Magic 8 Pro bit će dostupan za prednarudžbe između 27. studenog i 4. prosinca, a svi koji u tom razdoblju prednaruče mobitel, na poklon će dobiti akcijsku kameru Insta360 Ace Pro. No, treba imati na umu da još nije potvrđeno hoće li i hrvatski kupci moći sudjelovati u ovoj promociji, niti kada će točno mobitel doći u Europu.

Foto: Honor

Kao što se i očekivalo, globalna verzija Magica 8 Pro imat će nešto manju bateriju. Dok kineski model ima bateriju od 7.200 mAh, globalna će imati onu od 7.100 mAh. Iako to nije tolika razlika, velika razlika će ipak biti za europsku inačicu mobitela koja će, prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, imati bateriju od 6.270 mAh.

Ostale su specifikacije u potpunosti iste. Tu je tako Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,71-inčni LTPO OLED zaslon od 120 Hz s vršnom svjetlinom od 6.000 nita te trostruki sustav kamere u kojem se posebno ističe 200-megapikselni periskopski telefoto senzor.

Više informacija o Magicu 8 Pro pročitajte u našem tekstu iz rubrike Predstavljanja kojeg prilažemo u nastavku.