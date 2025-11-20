Honor Magic 8 Pro na globalnom predstavljanju sljedećeg tjedna

Honor Magic 8 Pro bit će globalno predstavljen 27. studenog. Još nije poznato kada će na europsko tržište

Matej Markovinović četvrtak, 20. studenog 2025. u 23:10

Honor je još prošloga mjeseca u Kini predstavio novu seriju flagship mobitela, koja trenutno sadržava dva modela, Magic 8 i Magic 8 Pro. Iako su već tada potvrdili da će njihov najjači model do sada, Magic 8 Pro, doći na tržišta izvan Kine, sada su potvrdili i datum globalnog predstavljanja – 27. studenog.

Prema informacijama koje su objavili, Magic 8 Pro bit će dostupan za prednarudžbe između 27. studenog i 4. prosinca, a svi koji u tom razdoblju prednaruče mobitel, na poklon će dobiti akcijsku kameru Insta360 Ace Pro. No, treba imati na umu da još nije potvrđeno hoće li i hrvatski kupci moći sudjelovati u ovoj promociji, niti kada će točno mobitel doći u Europu.

📷 Foto: Honor
Foto: Honor

Kao što se i očekivalo, globalna verzija Magica 8 Pro imat će nešto manju bateriju. Dok kineski model ima bateriju od 7.200 mAh, globalna će imati onu od 7.100 mAh. Iako to nije tolika razlika, velika razlika će ipak biti za europsku inačicu mobitela koja će, prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, imati bateriju od 6.270 mAh. 

Ostale su specifikacije u potpunosti iste. Tu je tako Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,71-inčni LTPO OLED zaslon od 120 Hz s vršnom svjetlinom od 6.000 nita te trostruki sustav kamere u kojem se posebno ističe 200-megapikselni periskopski telefoto senzor.

Više informacija o Magicu 8 Pro pročitajte u našem tekstu iz rubrike Predstavljanja kojeg prilažemo u nastavku.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija