Honor Magic V5 prodaje se za 75 posto bolje od svoga prethodnika u Europi

Honor Magic V5, trenutno najtanji sklopivi mobitel na tržištu, stekao je znatnu popularnost u Europi. U samo prvom tjednu od izlaska, zabilježio je za 75 posto bolju prodaju u usporedbi s prethodnim modelom

Honorov najnoviji sklopivi mobitel, Magic V5, ostvario je snažan početak prodaje na europskom tržištu. Prema službenom priopćenju tvrtke, u prvom tjednu od izlaska na tržište 28. kolovoza, zabilježio je za 75 posto bolju prodaju od svoga prethodnika, Magica V3.

Iz Honora ističu da se mobitel dobro prodaje i online i u fizičkim trgovinama, što jednim dijelom potvrđuje sporu, ali rastuću popularnost sklopivih mobitela među europskih korisnicima.

Inače, Magic V5 nosi titulu najtanjeg sklopivog mobitela na svijetu, a istodobno dolazi s baterijom kapaciteta 5.810 mAh te IP58 i IP59 certifikatima za otpornost na prašinu i vodu. Dostupan je za kupnju u Europi po početnoj cijeni od 2.000 eura, što svakako nije malo, ali je i dalje jeftinije od konkurentskog Galaxy Z Folda 7.

Osim prodajnog uspjeha, Magic V5 nedavno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nakon što je u testu izdržljivosti podigao najveću težinu ikad zabilježenu kod sklopivih mobitela. Više o tome pročitajte u našem tekstu kojeg prilažemo.