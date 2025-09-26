Honor otkrio izgled Magica 8 Pro

Honor će sredinom listopada u Kini predstaviti svoj novi flagship, Magic 8 Pro, koji dizajnom možda neće puno odskakati od prethodnog modela, ali će stići s korisnim poboljšanjima u pogledu kamere i performansi

Honor je službeno otkrio izgled nadolazećeg flagshipa, Magica 8 Pro, potvrdivši tako da će uređaj imati poseban AI gumb. Kako je otkriveno za The Verge, novi će mobitel 15. listopada biti predstavljen u Kini, a među prvima će koristiti Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Na prvi pogled, Magic 8 Pro zadržava prepoznatljiv dizajn prethodnika, no s nekoliko ključnih razlika. Poleđina je sada potpuno ravna, a uz tipke za glasnoću i čitač otiska prsta na boku se nalazi spomenuti AI gumb. Iako Honor još nije otkrio sve funkcije, tvrtka najavljuje novu značajku Magic Color, koja omogućuje restilizaciju fotografija i videa korištenjem paleta boja iz drugih slika.

Kao što je slučaj i s ostalim Honorovim flagshipima, na stražnjoj strani ističe se veliki okrugli sustav kamera, u kojem se očekuje kombinacija tri objektiva i ToF senzora za dubinsku detekciju. Honorov direktor marketinga Guo Rui otkrio je da uređaj ima 200-megapikselnu telefoto kameru ekvivalenta 85 mm i otvora f/2.6, što bi značilo znatno moćniji zum u odnosu na prošlogodišnji model.

Honor će na istom događaju 15. listopada predstaviti i tablet MagicPad 3 Pro, a europska premijera novih uređaja očekuje se početkom sljedeće godine.