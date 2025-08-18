Honor radi na kompaktnom i tankom flagshipu s MediaTekovim SoC-om

Trend tankog i laganog dizajna polako, ali sigurno dolazi do kineskih proizvođača pa tako i Honora koji sprema Magic 8 Mini, 6,3-inčni mobitel kojeg će pogoniti MediaTekov Dimensity 9500

Nadolazeća serija Honorvih flagshipa, Magic 8, dobit će novi model namijenjen onima koji preferiraju kompaktne modele. Radi se o Magicu 8 Mini koji će, prema neslužbenim informacijama iz Kine, biti pogonjen MediaTekovim Dimensityjem 9500.

Što se tiče dimenzija, Magic 8 Mini imat će zaslon dijagonale 6,3 inča, a dizajnerski će se isticati iznimnom tankoćom i lakoćom. Zbog toga neće biti opremljen baterijom velikog kapaciteta, ali kako navodi kineski analitičar Digital Chat Station, i dalje će biti veća od konkurentskih modela kao što su Galaxy S25 Edge te nadolazeći iPhone 17 Air.

Točan datum izlaska ovog mobitela još nije poznat, ali se nagađa da bi mogao biti predstavljen nešto kasnije od ostatka serije. Podsjetimo, Honor je prošlu generaciju Magica 7 predstavio u listopadu, a na tržište su stigli početkom studenog.

No, s obzirom na to da i MediaTek i Qualcomm krajem rujna planiraju predstaviti svoje flagship SoC-ove, moguće su promjene u ovogodišnjem rasporedu predstavljanja.