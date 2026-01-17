Honorov najtanji mobitel u ponudi imat će veću bateriju od Galaxy S25 Ultre

Iako se očekivalo da će Honorov Magic 8 Pro Air imati bateriju od oko 6.000 mAh, kapacitet je ipak nešto manji, ali nije za baciti, pogotovo kada se stavi u kontekst ultra-tankih mobitela

Honor je uoči službenog predstavljanja potvrdio još neke detalje o svom nadolazećem tankom flagshipu Magic 8 Pro Airu. Mobitel će biti predstavljen 19. siječnja, a već je poznato da ima kućište debljine svega 6,1 mm i masu od 155 grama, čime se svrstava među najtanje mobitele na tržištu.

Zbog iPhone Aira koji se nije baš proslavio među kupcima, mnogi su i dalje skeptični po pitanju kapaciteta baterije. No, Honor je sada potvrdio da će Magic 8 Pro Air imati bateriju kapaciteta 5.500 mAh, što je možda manje nego što se očekivalo, ali i dalje je za oko 10 posto veće od baterije u Samsungovoj Galaxy S25 Ultri, znatno debljem i težem mobitelu.

Iz Honora navode i da Magic 8 Pro Air koristi bateriju s gustoćom energije od 917 Wh/l, što je, kako tvrde, najviša vrijednost ikad ugrađena u jedan flagship mobitel. Baterija također podržava 80-vatno žično te 50-vatno bežično punjenje.

Uz takvu bateriju, mobitel će imati i trostruku stražnju kameru s glavnim senzorom od 50 MP veličine 1/1.3” te periskopsku telefoto kameru od 64 MP. Iako ovo Honor nije potvrdio, baza podataka Geekbencha otkriva i da će ga pogoniti MediaTekov Dimensity 9500, uparen sa 16 GB RAM-a.

Hoće li ovaj mobitel doći u Europu, još uvijek nije poznato. Više će se informacija znati nakon službenog predstavljanja koje je zakazano za ponedjeljak.