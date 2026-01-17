Honorov najtanji mobitel u ponudi imat će veću bateriju od Galaxy S25 Ultre

Iako se očekivalo da će Honorov Magic 8 Pro Air imati bateriju od oko 6.000 mAh, kapacitet je ipak nešto manji, ali nije za baciti, pogotovo kada se stavi u kontekst ultra-tankih mobitela

Matej Markovinović subota, 17. siječnja 2026. u 10:52
📷 Foto: Honor
Foto: Honor

Honor je uoči službenog predstavljanja potvrdio još neke detalje o svom nadolazećem tankom flagshipu Magic 8 Pro Airu. Mobitel će biti predstavljen 19. siječnja, a već je poznato da ima kućište debljine svega 6,1 mm i masu od 155 grama, čime se svrstava među najtanje mobitele na tržištu.

Zbog iPhone Aira koji se nije baš proslavio među kupcima, mnogi su i dalje skeptični po pitanju kapaciteta baterije. No, Honor je sada potvrdio da će Magic 8 Pro Air imati bateriju kapaciteta 5.500 mAh, što je možda manje nego što se očekivalo, ali i dalje je za oko 10 posto veće od baterije u Samsungovoj Galaxy S25 Ultri, znatno debljem i težem mobitelu.

Iz Honora navode i da Magic 8 Pro Air koristi bateriju s gustoćom energije od 917 Wh/l, što je, kako tvrde, najviša vrijednost ikad ugrađena u jedan flagship mobitel. Baterija također podržava 80-vatno žično te 50-vatno bežično punjenje.

Uz takvu bateriju, mobitel će imati i trostruku stražnju kameru s glavnim senzorom od 50 MP veličine 1/1.3” te periskopsku telefoto kameru od 64 MP. Iako ovo Honor nije potvrdio, baza podataka Geekbencha otkriva i da će ga pogoniti MediaTekov Dimensity 9500, uparen sa 16 GB RAM-a.

Hoće li ovaj mobitel doći u Europu, još uvijek nije poznato. Više će se informacija znati nakon službenog predstavljanja koje je zakazano za ponedjeljak.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi