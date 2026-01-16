Honorovi modeli Magic8 Pro i Lite stigli u Hrvatsku, imamo cijene
Honor je nakon nekoliko tjedana najava i ograničenih testiranja u Hrvatskoj i službeno učinio dostupnim svoje vodeće ovogodišnje modele mobitela, jedan vrhunskih karakteristika, drugi koji se diči izdržljivošću
Od ovoga se tjedna u hrvatskim trgovinama i kod teleoperatera u ponudi mogu pronaći novi Honorovi modeli, o kojima se proteklih mjeseci podosta pisalo: Magic8 Pro i Magic8 Lite. Dolazak na tržište bio je popraćen službenom regionalnom premijerom koja je održana u srcu Julijskih Alpa, kod Kranjske Gore u Sloveniji. Događaj HONOR Magic8 Series Experience upriličen je u zimskom ambijentu, gdje smo se mogli uvjeriti kako su ovi uređaji izdržljivi i otporni te kako u konačnici odrađuju svoje najbitnije funkcije.
Test u zaleđenom jezeru
Uz pomoć kreativnog sportskog fotografa Nejca Ferjana testirali smo kameru na Magicu 8 Pro, njezin širok dinamički raspon i zum potpomognut AI-jem, pa potom i funkcije "živih" slika koje se (ponovno uz AI) pretvaraju u atraktivne akcijske kadrove. Dojam je da je cijelo sučelje uz MagicOS 10 dobilo na svježini (i appleovskoj "vibri", što u Honoru ne skrivaju), a da su AI funkcije još uglađenije, brže i daju bolje rezultate negoli kod lanjskog modela Magic7.
Potom smo uz slovenske sportaše i influencere Franka Bajca te Denisa Porčiča, poznatog kao Chorchyp, imali prilike vidjeti i nekoliko primjera izdržljivosti Magica 8 Lite. Uređaj smo na događaju podvrgnuli teškim uvjetima, pa je jedan čak za potrebe prezentacije nekoliko dana bio zaleđen u kocki leda (nakon što je led razbijen radio je normalno, a baterija je bila n 100%). Gađali smo Magic 8 Lite pikado strelicama, bacali ga u vis i u dalj, udarali boksačkim rukavicama i u njega zabijali klamerice – a sve je te izazove on izdržao bez ogrebotine.
Kulminacija je prezentacije uslijedila kad su se Bajc i Porčič, na oko 3°C vanjske temperature i oko 4°C temperature vode, odvažili okupati u većinom zaleđenom jezeru Jasna (po čijoj smo površini netom prije toga bez problema hodali). U toj su hrabroj demonstraciji mobitelima igrali picigin, snimali pod vodom, razbijali led i općenito se dobro zabavili, ponovno demonstrirajući da je Magic 8 linija spremna i na najteže izazove na niskim temperaturama i u dodiru sa snijegom. Kako je ekstremno testiranje izgledalo, pogledajte u priloženoj galeriji.
Cijene i dostupnost
HONOR Magic8 Pro u Hrvatskoj će biti dostupan u bojama Sunrise Gold i Black, u varijanti 12 GB + 512 GB, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299 eura.
HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 399 eura za opciju 8 GB + 256 GB, odnosno 429 eura za opciju 8 GB + 512 GB.
Oba uređaja u prodaji su od 15. siječnja kod ovlaštenih maloprodajnih partnera i operatera. Početak prodaje prati ponuda koja traje do kraja veljače ili do isteka zaliha. Kupci modela Magic8 Pro u tom razdoblju dobivaju tablet HONOR Pad X8a i popust od 150 eura, dok kupce modela Magic8 Lite očekuje HONOR Choice friteza na vrući zrak. Za oba modela osigurano je HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.