Honorovi modeli Magic8 Pro i Lite stigli u Hrvatsku, imamo cijene

Honor je nakon nekoliko tjedana najava i ograničenih testiranja u Hrvatskoj i službeno učinio dostupnim svoje vodeće ovogodišnje modele mobitela, jedan vrhunskih karakteristika, drugi koji se diči izdržljivošću

Od ovoga se tjedna u hrvatskim trgovinama i kod teleoperatera u ponudi mogu pronaći novi Honorovi modeli, o kojima se proteklih mjeseci podosta pisalo: Magic8 Pro i Magic8 Lite. Dolazak na tržište bio je popraćen službenom regionalnom premijerom koja je održana u srcu Julijskih Alpa, kod Kranjske Gore u Sloveniji. Događaj HONOR Magic8 Series Experience upriličen je u zimskom ambijentu, gdje smo se mogli uvjeriti kako su ovi uređaji izdržljivi i otporni te kako u konačnici odrađuju svoje najbitnije funkcije.

Test u zaleđenom jezeru

Uz pomoć kreativnog sportskog fotografa Nejca Ferjana testirali smo kameru na Magicu 8 Pro, njezin širok dinamički raspon i zum potpomognut AI-jem, pa potom i funkcije "živih" slika koje se (ponovno uz AI) pretvaraju u atraktivne akcijske kadrove. Dojam je da je cijelo sučelje uz MagicOS 10 dobilo na svježini (i appleovskoj "vibri", što u Honoru ne skrivaju), a da su AI funkcije još uglađenije, brže i daju bolje rezultate negoli kod lanjskog modela Magic7.

Potom smo uz slovenske sportaše i influencere Franka Bajca te Denisa Porčiča, poznatog kao Chorchyp, imali prilike vidjeti i nekoliko primjera izdržljivosti Magica 8 Lite. Uređaj smo na događaju podvrgnuli teškim uvjetima, pa je jedan čak za potrebe prezentacije nekoliko dana bio zaleđen u kocki leda (nakon što je led razbijen radio je normalno, a baterija je bila n 100%). Gađali smo Magic 8 Lite pikado strelicama, bacali ga u vis i u dalj, udarali boksačkim rukavicama i u njega zabijali klamerice – a sve je te izazove on izdržao bez ogrebotine.

Kulminacija je prezentacije uslijedila kad su se Bajc i Porčič, na oko 3°C vanjske temperature i oko 4°C temperature vode, odvažili okupati u većinom zaleđenom jezeru Jasna (po čijoj smo površini netom prije toga bez problema hodali). U toj su hrabroj demonstraciji mobitelima igrali picigin, snimali pod vodom, razbijali led i općenito se dobro zabavili, ponovno demonstrirajući da je Magic 8 linija spremna i na najteže izazove na niskim temperaturama i u dodiru sa snijegom. Kako je ekstremno testiranje izgledalo, pogledajte u priloženoj galeriji.

Ključni podaci o seriji Magic 8 HONOR Magic8 Pro koristi silicij-ugljičnu bateriju kapaciteta 6270 mAh, koja podržava 100 W žično i 80 W bežično punjenje. Uz IP68 i IP69 certifikate otpornosti, Magic8 Pro namijenjen je naprednom korištenju, poslovnim zadacima i boravku u prirodi. U segmentu kamera, tu je AiMAGE Camera System s glavnom kamerom od 200 MP. Ultra noćna telefoto kamera omogućuje snimanje udaljenih subjekata u uvjetima slabog osvjetljenja. Uređaj uključuje AI alate kao što su AI Eraser za uklanjanje objekata, AI Outpainting za proširivanje kadrova te značajku AI Color za promjenu kompletnog vizualnog dojma fotografije na temelju palete boja iz predložaka. HONOR Magic8 Lite opremljen je 6,79-inčnim OLED zaslonom s okvirima širine 1,3 mm, uz omjer zaslona i tijela od 94,6%. Uz kameru od 108 MP i Snapdragon procesor, ovaj uređaj donosi visoku tehnologiju u srednji segment s fokusom na kapacitet baterije i otpornost kućišta. Baterija od 7500 mAh omogućuje do tri dana rada bez punjača, a dizajnirana je s vijekom trajanja od šest godina. Uređaj posjeduje certifikate koji jamče funkcionalnost pri ekstremnim temperaturama, uranjanju u vodu ili padovima s visine od 2,5 metra.

Cijene i dostupnost

HONOR Magic8 Pro u Hrvatskoj će biti dostupan u bojama Sunrise Gold i Black, u varijanti 12 GB + 512 GB, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1.299 eura.

HONOR Magic8 Lite dolazi u bojama Midnight Black i Forest Green, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 399 eura za opciju 8 GB + 256 GB, odnosno 429 eura za opciju 8 GB + 512 GB.

Oba uređaja u prodaji su od 15. siječnja kod ovlaštenih maloprodajnih partnera i operatera. Početak prodaje prati ponuda koja traje do kraja veljače ili do isteka zaliha. Kupci modela Magic8 Pro u tom razdoblju dobivaju tablet HONOR Pad X8a i popust od 150 eura, dok kupce modela Magic8 Lite očekuje HONOR Choice friteza na vrući zrak. Za oba modela osigurano je HONOR Care+ jamstvo koje pokriva popravak zaslona tijekom prve godine korištenja.