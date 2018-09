Hrvatska je jedna od 11 zemalja gdje će novi iPhonei podržavati Dual SIM, no samo u HT-ovoj mreži

Novi modeli Appleovih telefona, iPhone Xs i iPhone Xs Max dolaze - poznato vam je - s podrškom za Dual SIM. Stvari, međutim, nisu tako jednostavne, pa neće baš svaki kupac na svijetu moći imati dvije telefonske linije u ovim uređajima. Konkretno, moći će ih imati samo korisnici u Kini, gdje će se prodavati ovi telefoni s dva fizička utora za SIM-kartice te u još deset zemalja u kojima operateri podržavaju eSIM tehnologiju, obzirom da će izvan Kine Apple prodavati uređaje koji imaju jedan eSIM i jedan utor za "obični" SIM.

Jedna od tih deset zemalja je i Hrvatska, obzirom da Hrvatski Telekom svojim korisnicima nudi podršku za eSIM.

Da budemo precizniji, Hrvatski Telekom će ovu mogućnost nuditi - barem u početku - samo postpaid korisnicma (pretplatnicima) HT-ove "glavne" mreže. Sub-brend Bonbon kao i prepaid paketi Simpa neće moći koristiti eSIM.

eSIM je "embedded SIM", dakle "ugrađeni" SIM, za koji ne postoji fizički utor. Oni kupci koji ga žele koristiti moći će zatražiti, putem weba ili u T-Centrima, njegovu aktivaciju, tj. njegovo korištenje umjesto "običnog" SIM-a. Dobit će QR kod putem kojeg se eSIM aktivira i to je to - od tog trenutka utor za SIM karticu na njihovom iPhoneu Xs ili Xs Max bit će oslobođen za SIM karticu bilo kojeg operatera na svijetu, bio on HT ili neki drugi operater u Hrvatskoj ili negdje drugdje u svijetu...

Drugim riječima, ako doista želite potpunu funkcionalnost Dual SIM-a, a korisnik ste HT-ove postpaid tarife, naprosto ćete tu liniju prebaciti na eSIM. Korisno ako imate odvojene privatne i poslovne brojeve ili ste često u roamingu izvan EU-a gdje kupujete lokalne SIM-ove...

Apple Watch Series 4 u Cellular ediciji, međutim, neće biti podržan u Hrvatskoj, usprkos činjenici da i tu ograničenje predstavlja eSIM. Problem je još jedno ograničenje koje Apple postavlja pred operatere, a to je podrška za Multi SIM, koju HT nema. Moguće je dakle kupiti na otvorenom tržištu Cellular izdanje Watcha, no on će raditi na zasebnoj telefonskoj liniji, a ne na istoj kao i iPhone, što, zapravo, ima puno više smisla...