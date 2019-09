Huawei demantirao šefa, bootloader na Mate 30 seriji neće biti moguće otključati

U kakvim se Huawei problemima zbog američkih sankcija nalazi dobro je poznato – zabranjeno im je korištenje američkih tehnologija pri izradi novih uređaja. Sankcije ne uključuju samo hardver već i softver zbog čega je Huawei nedavno novu Mate 30 seriju pametnih telefona morao predstaviti bez Google servisa i aplikacija.

Unatoč tomu, Huawei se nada kako će prodati barem 20 milijuna primjeraka nove Mate 30 serije. Navedeno im možda i pođe za rukom, ali isključivo na kineskom tržištu gdje se podrška za Google ne smatra bitnom značajkom pri kupnji novog uređaja. Podsjetimo, Google, Facebook, Twitter, WhatsApp i slične tvrtke su po defaultu blokirani u Kini.

CEO tvrtke – Richard Yu naveo je i kako su spremi u bilo kojem trenutku omogućiti Google servise na svojim novim uređajima, ako iz smjera SAD-a dođe zeleno svjetlo. Yu je otišao i korak dalje te je najavio kako će na uređajima iz serije Mate 30 biti moguće otključati bootloader, a time i rootati uređaj te flashati neki od alternativnih ROM-ova koji će imati podršku za Google.

Podsjetimo kako je ovo bilo moguće skoro do donedavno. Huawei je do sredine prošle godine preko svojih službenih stranica omogućavao korisnicima otključavanje bootloadera. No, onda su ipak odlučili kako tu uslugu više neće nuditi kako bi svojim korisnicima „pružili bolje korisničko iskustvo te spriječili razne probleme nastale instalacijom (flashanjem) raznih neslužbenih ROM-ova na njihove uređaje.“.

Kako bi se iz prethodne izjave prvog čovjeka tvrtke moglo zaključiti kako im više nije bitna kvaliteta korisničkog iskustva, već što veća prodaja ubrzo je iz Huaweija stigao i demanti u kojem su naveli kako neće biti moguće otključati bootloader na uređajima iz serije Mate 30. Umjesto toga, ako se sankcije nastave, budući telefoni će se na međunarodna tržišta plasirati s Harmony OS-om.