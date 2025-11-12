Huawei i dalje dominira kineskim tržištem sklopivih mobitela

Popularnost sklopivih mobitela na Kini je u porastu, a cijelim tržištem uvjerljivo dominira Huawei sa skoro 70 posto udjela u tom segmentu

Huawei i dalje uvjerljivo predvodi kinesko tržište sklopivih mobitela, pokazuje najnovije izvješće analitičke kuće IDC. U prvih devet mjeseci 2025. godine, Huawei je ostvario 68,9 posto tržišnog udjela, čime je učvrstio svoju poziciju daleko ispred konkurencije.

Na drugom mjestu nalazi se Honor s udjelom od 11,2 posto, dok slijede Vivo s 5 posto, Oppo s 4,9 posto i Samsung s 4,3 posto. Zanimljivo je da se Samsung, unatoč vrlo malom udjelu u ukupnoj prodaji mobitela u Kini, ipak probio među pet najuspješnijih brendova sklopivih uređaja, a sve zahvaljujući popularnosti Galaxy Z Folda 7.

Foto: IDC

Nadalje, podaci pokazuju da je u trećem kvartalu ove godine kinesko tržište sklopivih mobitela dosegnulo 2,63 milijuna isporuka, što predstavlja rast od 17,8 posto u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. U prvih devet mjeseci ukupno je isporučeno 7,62 milijuna uređaja, odnosno 14,3 posto više nego prošle godine.

Prema procjenama IDC-a, do kraja 2025. u Kini će biti isporučeno gotovo 10 milijuna sklopivih mobitela. Analitičari dodaju da se ovaj segment u Kini brzo pretvara iz nišnog tržišta u mainstream, potaknut napretkom u dizajnu, tanjem kućištu i manjoj težini nove generacije sklopivih modela.