iPhone 17 Air imat će bateriju 'kriminalno' malog kapaciteta

Apple bi ove jeseni trebao predstaviti iPhone 17 Air, potpuno novi model u svojoj liniji pametnih telefona, koji će zamijeniti dosadašnji iPhone Plus, inače najslabije prodavan uređaj u ponudi. Uz njega će, naravno, biti predstavljeni i modeli iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max, a službeno predstavljanje očekuje se u tjednu koji počinje 8. rujna.

Kao što vjerojatno već i znate do sada, iPhone 17 Air bit će najtanji do sada te će zbog svoje ekstremne tankoće imati tek jednu stražnju kameru, slično kao i iPhone 16e. No, zbog takvih dimenzija, trebala se smanjiti i baterija čiji će kapacitet navodno biti svega 2.900 mAh, što je vrlo malo čak i prema Appleovim standardima.

Poznati tehnološki analitičar Majin Bu, objavio je da će baterija iPhone 17 Aira biti smještena u čelično kućište, što je tehnologija prvi put korištena na iPhoneu 16 Pro. Takav dizajn u pravilu omogućuje bolje rasipanje topline i veću gustoću energije, a i bolje se uklapa u L-oblik unutrašnjeg sklopa mobitela.

Kako baterija navodno izgleda, pogledajte u nastavku.

Kako bi nadoknadili mali kapacitet, Apple ponovno planira pustiti u prodaju Smart Battery Case, zaštitnu maskicu s integriranom baterijom, posljednji put viđenu s iPhoneom 11. Time se želi nadoknaditi slabija autonomija uređaja, jer se procjenjuje da će samo 60 do 70 posto korisnika moći izgurati cijeli dan korištenja bez dodatnog punjenja, za razliku od 80 do 90 posto kod ostatka iPhone 17 serije.

Važno je napomenuti da se ne radi o magnetnom MagSafe Battery Packu, koji je ukinut 2023., već o klasičnom kućištu s baterijom koje će značajno povećati debljinu uređaja. Više informacija bit će poznato u rujnu.