iPhone Air stiže s A19 Pro SoC-om u najtanjem kućištu ikad

Na prvu se čini da je iPhone Air lako slomiti, ali iz Applea tvrde da nadmašuje sve standarde otpornosti na savijanje. Navodno su to uspjeli koristeći titanski okvir i Ceramic Shield 2

SPECIFIKACIJE Ekran 6,5″ Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz, Always-On, svjetlina do 3.000 nita Čip Apple A19 Pro RAM / Memorija 12 GB RAM / 256, 512 GB ili 1 TB Stražnje kamere 48 MP Fusion (glavna, f/1.6, d.p. PDAF, OIS) Prednja kamera 18 MP, f/1,9 Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth 6.0 / NFC Baterija 3.149 mAh (neizmjenjiva) / 20 W žično, bežično (Qi2) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 156.2 x 74.7 x 5.6 mm / 165 g Operacijski sustav iOS 26 Datum predstavljanja 9. rujna 2025.

Stigla je i zamjena za iPhone Plus u obliku najtanjeg iPhonea do sada. Iako se dugo mislilo da će se zvati iPhone 17 Air, Apple je odlučio da će svoj najtanji mobitel nazvati samo Air, vjerojatno zato što korisnicima i potencijalnim kupcima želi smjestiti ovaj model u glavu kao totalno poseban iPhone, a ne kao još jedan iPhone 17.

U svakom slučaju, iPhone Air donosi najveću promjenu dizajna u posljednje vrijeme te ga Apple opisuje kao „paradoks koji morate držati u ruci da biste povjerovali“. Debeo je svega 5,6 milimetara i dolazi sa 6,5-inčnim LTPO Super Retina XDR OLED zaslonom s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Tu je i nova generacija zaštite od puknuća i ogrebotina, Ceramic Shield 2, kao i svjetlina od čak 3.000 nita.

Kućište mu je izrađeno od titanskog okvira, materijala koji Apple opisuje kao „esencijalan“ za ovakav tip uređaja, a pritom naglašava da nadmašuje sve standarde otpornosti na savijanje. No, takvo tanko kućište jednostavno mora doći s nekim kompromisom, a jedan od većih upravo je kamera.

Naime, iPhone Air na stražnjoj strani ima samo jednu kameru. Riječ je o 48-megapikselnom Fusion senzoru sa žarišnom duljinom od 26 mm koji, prema tvrdnjama Applea, omogućuje i 2x telefoto način rada u 12-megapikselnom modeu s 52-milimetarskom žarišnom duljinom. Dakle, iako mobitel ima samo jednu kameru, s njom se dobiva i „kvazi telefoto“ način fotografiranja. Zanimljivo rješenje koje Apple ove godine uvodi kroz cijelu liniju novih iPhonea.

S prednje strane nalazi se 18-megapikselna kamera s novom Center Stage funkcijom koja koristi širokokutni objektiv i umjetnu inteligenciju kako bi korisnik uvijek ostao u središtu kadra tijekom videopoziva ili snimanja. Kako je Apple to objasnio u svojoj prezentaciji, kamera snima širi kadar nego što se prikazuje na zaslonu, a softver ga automatski prilagođava, prati kretanje osobe, pomiče kadar u skladu s njezinim položajem i po potrebi zumira kako bi u okvir uključio i druge sudionike. Na taj način stvara se dojam da netko ručno upravlja kamerom, čime videopozivi postaju dinamičniji i prirodniji. Slično nudi Samsung s funkcijom Auto Framing.

Što se tiče SoC-a, iPhone Air koristi A19 Pro sa 6-jezgrenim CPU-om u kojem su poboljšane jezgre za performanse, pa Apple tvrdi da je to najbrži procesor u bilo kojem pametnom telefonu. Pritom je optimizirana i energetska učinkovitost, što se navodno osjeti u svakodnevnim zadacima.

Grafički dio čini 5-jezgreni GPU s drugom generacijom dynamic caching arhitekture i unificiranom kompresijom slike, što donosi bolje performanse u igrama i obradi vizualnog sadržaja. Poseban naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju - neuronski akceleratori ugrađeni su u svaku GPU jezgru, a Apple ističe da Air po računalnoj snazi doseže razinu MacBooka Pro.

Air također prvi uvodi N1 čip za bežičnu povezivost, razvijen u Appleu, koji donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Time se poboljšavaju značajke poput AirDropa i Personal Hotspota, a dodatno je predstavljen i Appleov C1X modem koji je dvostruko brži i troši 30 posto manje energije. Sve to čini Air najenergetski najučinkovitijim iPhoneom ikad proizvedenim.

Još jedan kompromis predstavlja i baterija čiji kapacitet nije zadivljujuć. Iako Apple nije službeno potvrdio kapacitet, internetom kruže informacije da iPhone Air ima kapacitet od svega 3.149 mAh. Kako bi dobili i takvu količinu kapaciteta, Apple je odlučio u potpunosti izbaciti fizički utor za SIM karticu te je ovo tako postao prvi iPhone koji će biti eSIM only u cijelom svijetu. Bilo kako bilo, iz Applea kažu da će mobitel moći izdržati cjelodnevno korištenje. Živi bili pa vidjeli.

iPhone Air dolazi u crnoj, bijeloj, zlatnoj i plavoj boji, a početna cijena u Europi bit će mu 1.199 eura. Valja napomenuti kako u početnoj verziji dolazi u konfiguraciji od 256 GB interne memorije