iPhone Air stiže s A19 Pro SoC-om u najtanjem kućištu ikad

Na prvu se čini da je iPhone Air lako slomiti, ali iz Applea tvrde da nadmašuje sve standarde otpornosti na savijanje. Navodno su to uspjeli koristeći titanski okvir i Ceramic Shield 2

Bug.hr petak, 12. rujna 2025. u 07:33
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,5″ Super Retina XDR OLED, ProMotion do 120 Hz, Always-On, svjetlina do 3.000 nita
Čip Apple A19 Pro
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256, 512 GB ili 1 TB
Stražnje kamere 48 MP Fusion (glavna, f/1.6, d.p. PDAF, OIS)
Prednja kamera 18 MP, f/1,9
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth 6.0 / NFC
Baterija 3.149 mAh (neizmjenjiva) / 20 W žično, bežično (Qi2)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 156.2 x 74.7 x 5.6 mm / 165 g
Operacijski sustav iOS 26
Datum predstavljanja 9. rujna 2025.

Stigla je i zamjena za iPhone Plus u obliku najtanjeg iPhonea do sada. Iako se dugo mislilo da će se zvati iPhone 17 Air, Apple je odlučio da će svoj najtanji mobitel nazvati samo Air, vjerojatno zato što korisnicima i potencijalnim kupcima želi smjestiti ovaj model u glavu kao totalno poseban iPhone, a ne kao još jedan iPhone 17.

U svakom slučaju, iPhone Air donosi najveću promjenu dizajna u posljednje vrijeme te ga Apple opisuje kao „paradoks koji morate držati u ruci da biste povjerovali“. Debeo je svega 5,6 milimetara i dolazi sa 6,5-inčnim LTPO Super Retina XDR OLED zaslonom s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz. Tu je i nova generacija zaštite od puknuća i ogrebotina, Ceramic Shield 2, kao i svjetlina od čak 3.000 nita.

Kućište mu je izrađeno od titanskog okvira, materijala koji Apple opisuje kao „esencijalan“ za ovakav tip uređaja, a pritom naglašava da nadmašuje sve standarde otpornosti na savijanje. No, takvo tanko kućište jednostavno mora doći s nekim kompromisom, a jedan od većih upravo je kamera.

Naime, iPhone Air na stražnjoj strani ima samo jednu kameru. Riječ je o 48-megapikselnom Fusion senzoru sa žarišnom duljinom od 26 mm koji, prema tvrdnjama Applea, omogućuje i 2x telefoto način rada u 12-megapikselnom modeu s 52-milimetarskom žarišnom duljinom. Dakle, iako mobitel ima samo jednu kameru, s njom se dobiva i „kvazi telefoto“ način fotografiranja. Zanimljivo rješenje koje Apple ove godine uvodi kroz cijelu liniju novih iPhonea.

S prednje strane nalazi se 18-megapikselna kamera s novom Center Stage funkcijom koja koristi širokokutni objektiv i umjetnu inteligenciju kako bi korisnik uvijek ostao u središtu kadra tijekom videopoziva ili snimanja. Kako je Apple to objasnio u svojoj prezentaciji, kamera snima širi kadar nego što se prikazuje na zaslonu, a softver ga automatski prilagođava, prati kretanje osobe, pomiče kadar u skladu s njezinim položajem i po potrebi zumira kako bi u okvir uključio i druge sudionike. Na taj način stvara se dojam da netko ručno upravlja kamerom, čime videopozivi postaju dinamičniji i prirodniji. Slično nudi Samsung s funkcijom Auto Framing.

Što se tiče SoC-a, iPhone Air koristi A19 Pro sa 6-jezgrenim CPU-om u kojem su poboljšane jezgre za performanse, pa Apple tvrdi da je to najbrži procesor u bilo kojem pametnom telefonu. Pritom je optimizirana i energetska učinkovitost, što se navodno osjeti u svakodnevnim zadacima.

Grafički dio čini 5-jezgreni GPU s drugom generacijom dynamic caching arhitekture i unificiranom kompresijom slike, što donosi bolje performanse u igrama i obradi vizualnog sadržaja. Poseban naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju - neuronski akceleratori ugrađeni su u svaku GPU jezgru, a Apple ističe da Air po računalnoj snazi doseže razinu MacBooka Pro.

Air također prvi uvodi N1 čip za bežičnu povezivost, razvijen u Appleu, koji donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Time se poboljšavaju značajke poput AirDropa i Personal Hotspota, a dodatno je predstavljen i Appleov C1X modem koji je dvostruko brži i troši 30 posto manje energije. Sve to čini Air najenergetski najučinkovitijim iPhoneom ikad proizvedenim.

Još jedan kompromis predstavlja i baterija čiji kapacitet nije zadivljujuć. Iako Apple nije službeno potvrdio kapacitet, internetom kruže informacije da iPhone Air ima kapacitet od svega 3.149 mAh. Kako bi dobili i takvu količinu kapaciteta, Apple je odlučio u potpunosti izbaciti fizički utor za SIM karticu te je ovo tako postao prvi iPhone koji će biti eSIM only u cijelom svijetu. Bilo kako bilo, iz Applea kažu da će mobitel moći izdržati cjelodnevno korištenje. Živi bili pa vidjeli.

iPhone Air dolazi u crnoj, bijeloj, zlatnoj i plavoj boji, a početna cijena u Europi bit će mu 1.199 eura. Valja napomenuti kako u početnoj verziji dolazi u konfiguraciji od 256 GB interne memorije

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi