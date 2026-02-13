Sklopivi mobiteli ove godine ulaze u novu fazu rasta

Zahvaljujući zrelijem hardveru i širem rasponu modela, sklopivi mobiteli ove bi se godine mogli nametnuti većem broju korisnika nego ikad prije

Tržište sklopivih mobitela moglo bi tijekom 2026. ući u novu i održiviju fazu rasta, tvrde analitičari istraživačke kuće Counterpoint Research.

Naime, dok je 2025. za mnoge proizvođače bila godina normalizacije zaliha i nešto opreznijeg predstavljanja novih sklopivih modela, ove se godine očekuje agresivniji iskorak i to prema „book“ modelima koji se preklapaju poput knjige, kao što su Samsungov Fold i Googleov Pixel 10 Pro Fold.

Prema podacima Counterpointa, upravo su takvi uređaji prošle godine činili 52 posto ukupne prodaje sklopivih mobitela, a predviđa se da bi njihov udio ove godine mogao porasti na 65 posto. Razlog je, navode analitičari, tehnološki napredak i općenito bolja izvedba takvih uređaja, što će privući veći dio korisnika.

Foto: Counterpoint Research

Osim toga, pretpostavlja se da bi važan poticaj tržištu moglo dati i očekivano predstavljanje prvog sklopivog Appleovog mobitela, iPhone Folda, koje se, prema neslužbenim informacijama, očekuje ove jeseni. Analitičari procjenjuju da bi upravo ulazak Applea u segment sklopivih mobitela mogao dodatno ubrzati rast i povećati interes šire baze korisnika.

No, unatoč ovogodišnjem fokusu na sklopivim mobitelima „book“ formata, iz Counterpointa napominju da proizvođači neće odustati od nešto tradicionalnijih „flip“ modela koji će i dalje imati ulogu komplementarnih uređaja u stilskom i entry-premium segmentu tržišta.

Cijelo izvješće Counterpointa dostupno je ovdje.