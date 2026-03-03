iPhone 17e stiže s A19 SoC-om i podrškom za MagSafe

Novi Appleov pristupačni iPhone ne razlikuje se puno vizualno od svoga prethodnika, ali zato donosi slabiju verziju SoC-a iz iPhonea 17, više početne memorije te podršku za MagSafe

Bug.hr utorak, 3. ožujka 2026. u 06:05
iPhone 17e 📷 Foto: Apple
iPhone 17e Foto: Apple
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,1” Super Retina XDR OLED (1.170 x 2.532, 19.5:9, ~457 PPI), 60 Hz
Čip Apple A19 
RAM / Memorija 8 GB RAM / 256 GB, 512 GB
Stražnje kamere 48 MP (f/1.6, 26mm, PDAF, OIS)
Prednja kamera 12 MP (f/1.9)
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6; Bluetooth 5.3; NFC; GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
Baterija Trenutno nepoznato
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 146.7 x 71.5 x 7.8 mm / 169 g
Operacijski sustav iOS 26
Datum predstavljanja 2. ožujka 2026.

Službeno je započeo Appleov veliki tjedan predstavljanja uređaja, a prvi na redu je, kako se i očekivalo, iPhone 17e. Riječ je o nasljedniku povoljnog iPhonea 16e koji je vizualno vrlo sličan svome prethodniku, ali koji donosi nekoliko važnih nadogradnji uz zadržavanje iste početne cijene.

Naime, prednju stranu ovog mobitela i dalje krasi 6,1-inčni Super Retina XDR OLED zaslon rezolucije 2.532 x 1.170 s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz. Iako se proteklih tjedana govorilo da će iPhone 17e dobiti Dynamic Island i riješiti se zastarjelog notcha, to ipak nije slučaj. U notchu se tako i dalje nalazi Face ID sustav i prednja kamera od 12 MP, jedina je promjena to što je cijeli zaslon sada zaštićen od puknuća i ogrebotina novijim Ceramic Shield 2 staklom.

iPhone 17e 📷 Foto: Apple
iPhone 17e Foto: Apple

Veliku nadogradnju predstavlja Appleov A19 SoC. Radi se o SoC-u kojeg smo mogli prvi puta vidjeti kod iPhonea 17 krajem 2026. godine, ali koji u ovom slučaju dolazi s četiri umjesto pet jezgri GPU-a. Negdje se ipak moralo uštedjeti. No, iPhone 17e pritom ima i najnoviji Appleov C1X modem za koji se tvrdi da osigurava poboljšanu povezivost.

Što se tiče sustava kamera, na stražnjoj je strani i dalje smještena jedna, 48-megapikselna Fusion kamera s optičkom stabilizacijom slike (OSI) te podrškom za 4K video pri 60 FPS-a uz Dolby Vision. Usprkos tome što se radi o istom senzoru kao i na prošlogodišnjem modelu, Apple ističe da će portretne fotografije biti kvalitetnije, ponajviše zahvaljujući novom sustavu obrade slike.

iPhone 17e 📷 Foto: Apple
iPhone 17e Foto: Apple

Od ostalih značajki, spomenimo da iPhone 17e sada podržava i MagSafe, što omogućuje kompatibilnost s raznim dodacima i 15-vatno bežično punjenje. Apple nije otkrio kapacitet baterije te će realnu autonomiju pokazati tek prvi testovi.

iPhone 17e koštat će u Europi 700 eura te će u početnoj inačici dolaziti s 256 GB interne memorije. Moći će ga se kupiti u bijeloj, crnoj i ružičastoj boji.

 

