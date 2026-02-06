iPhone 17e navodno na predstavljanju već ovog mjeseca

Ako je za vjerovati neslužbenim informacijama, Apple će predstaviti iPhone 17e već 19. veljače i to bez posebnog događaja, samo putem priopćenja za medije

Matej Markovinović petak, 6. veljače 2026. u 22:48
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Iako se ranije nagađalo da će iPhone 17e biti predstavljen na proljeće, nove neslužbene informacije navode da bi se to moglo dogoditi već ovog mjeseca.

Naime, kako doznaje njemački portal Macwelt, Apple će predstaviti iPhone 17e 19. veljače i to bez održavanja posebnog događaja, već putem priopćenja za medije. Budući da je Apple na isti način predstavio i prethodni iPhone 16e, takva skromnija vrsta predstavljanja ne bi bila toliko iznenađujuća.

Što se tiče promjena koje donosi iPhone 17e, navodi se da će podržavati MagSafe uz bežično punjenje od 25 W te da će ga pogoniti Appleov A19 SoC. Iako je to SoC kojeg koristi i iPhone 17, pretpostavlja se da će iPhone 17e ipak koristiti nešto slabiju inačicu s jednom GPU jezgrom manje, što je bio slučaj i s iPhoneom 16e i A18 SoC-om.

Od novosti, navodi se da će iPhone 17e koristiti i Appleov modem C1X druge generacije te N1 čip za bežične mreže. Ostale specifikacije trebale bi ostati uglavnom nepromijenjene u odnosu na prethodnika, kao i sami dizajn uređaja. To bi značilo da iPhone 17e neće dobiti Dynamic Island kako se nagađalo, već će zadržati sad već zastarjeli notch, a također neće dobiti niti drugu kameru.

 

