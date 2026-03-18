Stražnji poklopac iPhonea 17e donosi MagSafe i na iPhone 16e

Ako su korisnici iPhonea 16e spremni na neke kompromise, mogu vrlo lako dodati MagSafe na svoj mobitel

Apple je početkom ovog mjeseca predstavio iPhone 17e koji, za razliku od prošlogodišnjeg iPhonea 16e, donosi i podršku za MagSafe. No, kako otkriva tim s iFixita, oni koji imaju prošlogodišnji model ne moraju nužno nadograđivati svoj mobitel kako bi dobili MagSafe. Dovoljna je jedna relativno jednostavna hardverska nadogradnja.

Naime, ugradnjom stražnjeg poklopca s iPhonea 17e na iPhone 16e, stariji model dobiva magnetski sustav potreban za MagSafe dodatke i bežične punjače, iako mobitel originalno ne podržava tu tehnologiju.

Ipak, postoje neka ograničenja. Prvo, iPhone 16e nema podršku za Qi2 standard pa neće uvijek postizati maksimalne brzine punjenja od 15 W. Također, softverske značajke specifične za MagSafe, poput prepoznatljive animacije prilikom spajanja, neće biti dostupne, a iz nekog razloga ne radi ni Face ID.

Rastavljanje je pokazalo i visok stupanj kompatibilnosti između iPhonea 16e i 17e, pri čemu je većina dijelova, uključujući matičnu ploču i bateriju, međusobno zamjenjiva.