Apple će 4. ožujka predstaviti nove uređaje

U fokusu nadolazećeg Appleovog događaja trebao bi biti iPhone 17e, no glasine najavljuju i niz novih MacBooka i iPada

Apple 4. ožujka održava prvi ovogodišnji događaj, a prema svemu sudeći, možemo očekivati predstavljanje više uređaja. Tvrtka će istodobno organizirati „posebno Apple iskustvo“ u New Yorku, Londonu i Šangaju s početkom u 15 sati po našem vremenu, no još uvijek nije poznato hoće li se prenositi uživo ili će nas samo dočekati priopćenje za medije.

Očekuje se da će u prvom planu biti iPhone 17e, koji će preuzeti titulu aktualnog, najjeftinijeg iPhonea. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, navodno će imati A19 SoC, 6,1-inčni zaslon potencijalno s Dynamic Islandom te 18-megpaikselnu prednju kameru. Spominje se i Appleov novi C1X modem, podrška za MagSafe te jedna stražnja kamera od 48 MP.

Nadalje, osim iPhonea, Apple bi mogao osvježiti i svoju ponudu prijenosnika. Već se neko vrijeme govori o novom, povoljnijem MacBooku kojeg bi trebao pogoniti A18 Pro SoC iz iPhonea 16 Pro. Postoji šansa da vidimo i nove modele MacBook Aira s M5 SoC-om, kao i snažnije inačice MacBooka Pro s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima.

U planu su navodno i novi Appleovi monitori, osvježeni iPad Air s M4 SoC-om te 12. generacija iPada s A18 SoC-om i Apple Intelligenceom.