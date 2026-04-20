iPhone 18 Pro navodno će stići u ovim bojama

Prema izvorima iz opskrbnog lanca, Apple priprema četiri boje za nadolazeći iPhone 18 Pro i Pro Max i to bez trenutno popularne narančaste opcije

Već se prije pisalo da bi iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max trebali doći u tamnijoj, crvenoj nijansi, no sada su poznate i ostale boje.

Kako navode izvori iz opskrbnog lanca za Macworld, Appleovi nadolazeći Pro modeli iPhonea trebali bi biti dostupni za kupnju u četiri boje – svijetloplavoj, tamnocrvenoj, srebrnoj i tamnosivoj.

Posebnu pažnju privući će spomenuta crvena boja, inspirirana navodno bojom crnog vina, a popularna će biti i svijetloplava koja je, ovako na prvu, vrlo slična Mist Blue varijanti osnovnog iPhonea 17. Srebrna će biti ista kao i kod aktualne serije, dok će tamnosiva više „vući“ na crnu.

Iako ovo zvuči poprilično realno, treba naglasiti da je riječ o neslužbenim informacijama te da konačan izgled i dostupne boje mogu odstupati od trenutačnih rendera i glasina.