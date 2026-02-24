Apple priprema crveni iPhone 18 Pro

Dok su modeli iPhonea 17 Pro popularizirali narančastu boju, čini se da će iPhone 18 Pro vratiti crvenu u igru

Dok se Apple sprema za proljetnu prezentaciju novih MacBookova, iPada i iPhonea 17e, u javnost su procurili prvi detalji o nadolazećoj seriji iPhonea. Kako doznaje Bloombergov Mark Gurman iz navodno pouzdanih izvora, Apple testira novu, upečatljivu boju za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Naime, Gurman tvrdi da bi modeli iPhonea 18 Pro mogli biti dostupni u novoj tamnocrvenoj boji koja će biti pozicionirana kao glavna, odnosno „hero“ opcija u promotivnim materijalima, slično kao što je to s iPhoneom 17 Pro bila narančasta.

Oni koji već duže vrijeme prate tržište mobitela znaju da ovo ne bi bio prvi put da iPhone dolazi u crvenoj boji. Apple je još 2017. predstavio crveni iPhone 7 u sklopu svoje humanitarne inicijative Product Red, a kasnije su crvene varijante dobili i modeli poput iPhonea 8, iPhonea XR te iPhone 11.

Ipak, u tim je slučajevima crvena bila rezervirana uglavnom za standardne modele, dok Pro linija tradicionalno dolazi u suzdržanijim, „premium“ nijansama, sve do iPhonea 17 Pro i Cosmic Orangea.

Foto: Apple

S druge strane, Gurman kaže da sklopivi iPhone Fold, koji bi inače trebao debitirati u rujnu zajedno s modelima iPhonea 18 Pro, navodno neće dolaziti u „zabavnim“ bojama. Umjesto toga, iPhone Fold trebao bi biti dostupan u klasičnim tamnosivim/crnim te bijelim/srebrnim izvedbama.

Takav odabir boja označava da Apple želi iPhone Fold od samog početka pozicionirati kao ozbiljan, profesionalno orijentiran uređaj za poslovne korisnike.