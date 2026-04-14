Apple je popularizirao narančaste mobitele, a sljedeći su – crveni

Apple je s iPhoneom 17 Pro ‘oživio’ narančaste mobitele, a navodno će isto to napraviti s iPhoneom 18 Pro koji će doći u novoj, crvenoj nijansi

Nakon što je s iPhone 17 Pro serijom popularizirao narančaste nijanse, Apple bi do kraja godine mogao pokrenuti novi trend crvenih mobitela. Prema glasinama, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max trebali bi stići upravo u toj boji, koja bi ujedno trebala postati i glavni vizualni adut serije.

Kako tvrdi poznati leaker Digital Chat Station, proizvođači Androida već testiraju slične boje za svoje nadolazeće flagship modele. Time bi se mogao ponoviti scenarij iz prošle godine, kada su brojni brendovi, mahom kineski, ubrzo nakon Applea predstavili mobitele u sličnim narančastim tonovima.

Očekuje se da bi se, uz flagship modele, nova crvena boja mogla proširiti i na uređaje srednjeg i nižeg segmenta, ne bi li se tako privukli kupci koji ne žele davati toliko novaca za iPhone, a kojima se sviđa njegov dizajn.