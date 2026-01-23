iPhone Air neslužbeno dobio fizički utor za SIM karticu

Iako je riječ o neslužbenoj modifikaciji, ovaj potez pokazuje da je i moderne mobitele moguće hardverski prilagoditi.

Matej Markovinović petak, 23. siječnja 2026. u 21:42
📷 Screenshot: X
Screenshot: X

Usprkos tome što se iPhone Air globalno prodaje isključivo kao eSIM model, u Kini se pojavio modificirani primjerak s ugrađenim fizičkim SIM utorom koji bi se mogao svidjeti onima koji ne preferiraju eSIM. 

Naime, kako bi se unutar kućišta oslobodilo više prostora, originalni vibracijski modul zamijenjen je znatno manjim, koji i dalje omogućuje osnovni haptički odziv. Time je stvoren dovoljan prostor za ugradnju čitača SIM kartice i fizičkog SIM utora, koji je u ovom slučaju smješten tik uz USB-C priključak na donjoj strani iPhone Aira. 

Da modifikacija uistinu funkcionira, potvrđuju i fotografije objavljene na X-u, na kojima je jasno vidljivo da je na iPhone Airu aktivna China Telecom SIM kartica. Navodi se da uređaj bez problema koristi 5G mobilnu mrežu, a dodatno iznenađenje predstavlja činjenica da je, unatoč hardverskoj preinaci, zadržana otpornost na prašinu i vodu. 

 



