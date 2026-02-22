Ovaj iPhone Air ima 24-karatno zlato i cijena mu je preko 11.000 dolara

Caviar je već duže vrijeme poznat po luksuznim preinakama popularnih mobitela, a ovoga su puta odlučili preraditi najtanji Appleov mobitel na tržištu

Ruska tvrtka za izradu luksuznih preinaka uređaja, Caviar, predstavila je ekskluzivnu verziju iPhonea Aira čija cijena prelazi čak 11.000 dolara. Radi se o jedinstvenom primjerku mobitela koji kombinira vrhunske materijale i ručnu izradu, a inspiraciju crpi iz umjetničkog pravca secesije te dekorativnog izričaja češkog slikara Aphonsea Muche.

Stražnja strana ovog iPhonea izrađena je od teleće kože, uz umetke od sedefa i dekorativne elemente od 24-karatnog zlata. Cijeli je dizajn dodatno naglašen finim gravurama i ručno dovršenim detaljima, čime se dodatno naglašava umjetnički karakter uređaja.

Caviar je potvrdio za GSM Arenu da su napravili samo jedan primjerak ovog mobitela te da mu točna cijena iznosi 11.213 dolara. Ako vam se ovo čini preskupo, možda vas utješi da barem ima 1 TB interne memorije.