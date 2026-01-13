Xiaomi 17 Air trebao je biti tanji od iPhone Aira, ali i ponuditi znatno veću bateriju unatoč ekstremno tankom kućištu. Projekt je, međutim, zaustavljen u fazi prototipa

Još se krajem studenog prošle godine pojavila vijest da kineski proizvođači odustaju od predstavljanja vlastite verzije ultra-tankog mobitela, ponajviše zbog loše potražnje za Appleovim iPhone Airom. Među njima je bio i Xiaomi koji je navodno trebao predstaviti Xiaomi 17 Air.

Iako se na to već zaboravilo, sada je osvanuo video koji prikazuje kućište Xiaomi 17 Aira koji naizgled dijeli dizajn s iPhone Airom, izuzev dodatne kamere. Stražnja strana je matirana, izuzev modula kamere koji je poliran.

Prema riječima leakera koji je objavio video, Bald Pande, Xiaomi 17 Air trebao je imati zaslon dijagonale 6,59 inča i debljinu od svega 5,5 mm, što bi ga činilo 0,1 mm tanjim od iPhone Aira. Mobitel je također trebao biti pogonjen Qualcommovim Snapdragon 8 Eliteom Gen 5, imati bateriju kapaciteta malo ispod 6.000 mAh te glavnu kameru od 200 MP.

Da je Xiaomi 17 Air uistinu izašao na tržište, vjerojatno bi zbog dodatne kamere i veće baterije bio prodavaniji od iPhone Aira. No, čini se da svjetlo dana, barem za sada, neće ugledati i da će ostati samo prototip.