Xiaomi 17 Air trebao je biti tanji od iPhone Aira

Xiaomi 17 Air trebao je biti tanji od iPhone Aira, ali i ponuditi znatno veću bateriju unatoč ekstremno tankom kućištu. Projekt je, međutim, zaustavljen u fazi prototipa

Matej Markovinović utorak, 13. siječnja 2026. u 09:15
Xiaomi 17 Air 📷 Foto: Bald Panda
Xiaomi 17 Air Foto: Bald Panda

Još se krajem studenog prošle godine pojavila vijest da kineski proizvođači odustaju od predstavljanja vlastite verzije ultra-tankog mobitela, ponajviše zbog loše potražnje za Appleovim iPhone Airom. Među njima je bio i Xiaomi koji je navodno trebao predstaviti Xiaomi 17 Air.

Iako se na to već zaboravilo, sada je osvanuo video koji prikazuje kućište Xiaomi 17 Aira koji naizgled dijeli dizajn s iPhone Airom, izuzev dodatne kamere. Stražnja strana je matirana, izuzev modula kamere koji je poliran.

Prema riječima leakera koji je objavio video, Bald Pande, Xiaomi 17 Air trebao je imati zaslon dijagonale 6,59 inča i debljinu od svega 5,5 mm, što bi ga činilo 0,1 mm tanjim od iPhone Aira. Mobitel je također trebao biti pogonjen Qualcommovim Snapdragon 8 Eliteom Gen 5, imati bateriju kapaciteta malo ispod 6.000 mAh te glavnu kameru od 200 MP.

Da je Xiaomi 17 Air uistinu izašao na tržište, vjerojatno bi zbog dodatne kamere i veće baterije bio prodavaniji od iPhone Aira. No, čini se da svjetlo dana, barem za sada, neće ugledati i da će ostati samo prototip.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi