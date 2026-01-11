iPhone Air 2 navodno će imati bolju bateriju i kameru

Čini se da Apple u fokusu za iPhone Air 2 ima autonomiju i sustav kamere, a ako se to uspije srediti, nova generacija najtanjeg iPhonea mogla bi se uspješnije prodavati

Matej Markovinović nedjelja, 11. siječnja 2026. u 18:40
📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Apple bi s drugom generacijom iPhone Aira mogao ispraviti neke ključne slabosti koje prate aktualni model. Riječ je, prije svega, o trajanju baterije i sustavu kamera.

Naime, iako je iPhone Air na kraju pokazao solidnu autonomiju s obzirom na tanak dizajn i mali kapacitet baterije, pouzdani izvor na kojeg se poziva južnokorejski The Elec tvrdi da Apple radi na dodatnim poboljšanjima. Navodno će iPhone Air 2 koristiti novu CoE tehnologiju zaslona, koja omogućuje tanji panel i bolju čitljivost na jakom svjetlu, uz manju potrošnju energije. Takav zaslon ne mora značajno povećavati svjetlinu kako bi ostao čitljiv, što u konačnici pozitivno utječe na trajanje baterije.

Tanji zaslon mogao bi ujedno osloboditi dodatni prostor unutar kućišta, koji bi Apple mogao iskoristiti za ugradnju baterije većeg kapaciteta. Uz to, ako je za vjerovati raniji izvještajima, iPhone Air 2 mogao dobiti i drugu stražnju kameru, najvjerojatnije ultraširoku, čime bi se riješila još jedna česta kritika korisnika.

No, treba imati na umu da je trenutno riječ o isključivo neslužbenim informacijama. Više će biti poznato tijekom narednih mjeseci.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi