iPhone Air 2 navodno će imati bolju bateriju i kameru

Čini se da Apple u fokusu za iPhone Air 2 ima autonomiju i sustav kamere, a ako se to uspije srediti, nova generacija najtanjeg iPhonea mogla bi se uspješnije prodavati

Apple bi s drugom generacijom iPhone Aira mogao ispraviti neke ključne slabosti koje prate aktualni model. Riječ je, prije svega, o trajanju baterije i sustavu kamera.

Naime, iako je iPhone Air na kraju pokazao solidnu autonomiju s obzirom na tanak dizajn i mali kapacitet baterije, pouzdani izvor na kojeg se poziva južnokorejski The Elec tvrdi da Apple radi na dodatnim poboljšanjima. Navodno će iPhone Air 2 koristiti novu CoE tehnologiju zaslona, koja omogućuje tanji panel i bolju čitljivost na jakom svjetlu, uz manju potrošnju energije. Takav zaslon ne mora značajno povećavati svjetlinu kako bi ostao čitljiv, što u konačnici pozitivno utječe na trajanje baterije.

Tanji zaslon mogao bi ujedno osloboditi dodatni prostor unutar kućišta, koji bi Apple mogao iskoristiti za ugradnju baterije većeg kapaciteta. Uz to, ako je za vjerovati raniji izvještajima, iPhone Air 2 mogao dobiti i drugu stražnju kameru, najvjerojatnije ultraširoku, čime bi se riješila još jedna česta kritika korisnika.

No, treba imati na umu da je trenutno riječ o isključivo neslužbenim informacijama. Više će biti poznato tijekom narednih mjeseci.