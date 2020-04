iPhone SE (2020) na Zackovom testu izdržljivosti

Kako to obično biva nakon što proizvođači predstave neki zanimljivi telefon isti završi u Zackovim rukama kako bi provjerio njegovu izdržljivost. Ovoga puta kroz torturu grebanja, savijanja i paljenja prolazio je novi iPhone SE.

Podsjetimo, riječ je o Appleovom najnovijem, ujedno i najjeftinijem iPhoneu koji na američkom tržištu ima početnu cijenu od 399 USD. Kao takav zanimljiv je mnogima, od korisnika koji traže zamjenu za svoje šestice, sedmice i osmice do onih koji po prvi puta kupuju iPhone, ali za njega ne žele izdvojiti 1.000 USD.

Iako je iPhone SE jeftiniji u odnosu na ostale iPhonee to ne znači i da su tijekom njegove proizvodnje korišteni jeftiniji, manje kvalitetni, materijali. Upravo suprotno, Apple je zadržao kvalitetu na visokom nivou što je Zack i dokazao svojim neobičnim testovima. Kao i uvijek, nakon raspakiravanja uređaja Zack je krenuo s testiranjem zaslona, koliko je otporan na grebanje. Kao i velika većina drugih telefona na tržištu tako je i novi iPhone SE prve blage ožiljke počeo pokazivati pod nožem tvrdoće 6, a malo jače pod nožem tvrdoće sedam.

Testiranje je uključivalo i pokušaj oštećivanja zaslona pomoću skalpela kakav se zasigurno nalazi i u većini domova diljem svijeta, takozvanim običnim skalpelom. Dobra je vijest kako skalpel nije mogao oštetiti zaslon, ali ni skener otiska prstiju. No pokazao se pogubnim za boju i plastiku. No to je i bilo za očekivati, boja se guli, a plastika reže pod naletom skalpela i to nije ništa neobično. Kako skalpel nije uspio oštetiti staklo možete biti sigurno kako zaslon neće oštetiti ni kovanice ni ključevi ako se kojim slučajem nađu u istom džepu sa iPhoneom SE.

Zack nije propustio spomenuti kako safirno staklo koje štiti stražnju kameru nije safirno, već neki mješanac običnog i safirnog stakla. Kako bi to dokazao zagrebao je staklo nožem tvrdoće šest pri čemu su nastala manja oštećenja, pod nožem tvrdoće sedam veća, a pod nožem tvrdoće osam oštećenja su bila tolika da bi kvaliteta snimke s tako oštećenim staklom bila ozbiljno narušena. Inače pravo safirno staklo ne bi se moglo oštetiti nožem manje tvrdoće od tvrdoće osam.

Predzadnji test je onaj sa zagrijavanjem zaslona s otvorenim plamenom iz upaljača. Zaslon iPhonea SE odolijevao je plamenu punih šesnaest sekundi nakon kojih se pojavila crna mrlja koja je sa svakom dodatnom sekundom zagrijavanja postajala sve veća. Srećom, odmah po hlađenju zaslona mrlja je nestala i nije bilo trajnog oštećenja zaslona.

Zadnji test je dakako onaj u kojem Zack rukama pokušava saviti telefon do te mjere da mu se kućište trajno savine, a zaslon ošteti, pukne. Iako je Apple sa iPhoneom 6 bio poznat po Bendgate aferi, sa iPhoneom SE to nije slučaj. Koliko god se Zack trudio nije mu pošlo na takav način oštetiti najjeftiniji iPhone.