Ne sviđa vam se modul kamere na Realmeu GT 8 Pro? Moći ćete ga jednostavno zamijeniti

Realme GT 8 Pro imat će izmjenjivi modul kamere, što znači da će ga korisnici moći jednostavno promijeniti ako im se iz nekog razloga ne sviđa

Realme i dalje traži načine kako se istaknuti na prenapučenom tržištu mobitela koje više nije toliko kreativno pa su tako s nadolazećim modelom GT 8 Pro odlučili napraviti nešto što još nismo imali priliku vidjeti. Naime, taj će mobitel imati izmjenjive module kamere pa će korisnici moći sami odabrati žele li da im on bude kvadratnog ili pak okruglog oblika.

Modul će se moći jednostavno zamijeniti pomoću malih vijaka s lijeve i desne strane, što je Realme dodatno potvrdio i u videu kojeg su objavili na Weibou. Treba imati na umu da se ovime mijenja isključivo dizajn modula, a ne i sami hardver kamere.

Što se ostalih specifikacija tiče, GT 8 Pro trebao bi imati 6,78-inčni QHD OLED zaslon frekvencije osvježavanja od 144 Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 uparen s do 16 GB RAM-a te bateriju od 7.000 mAh s podrškom za 120-vatno žično punjenje. Mobitel će doći s Androidom 16 i Realme UI-om 7.

Službeno predstavljanje u Kini bit će već ovog listopada, zajedno s osnovnim modelom GT 8. Dolazak u Europu još nije potvrđen, ali ako je za suditi prema prethodnom modelu, postoji realna šansa da se GT 8 Pro pojavi i kod nas tijekom sljedeće godine.