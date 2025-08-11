Realme obećava 3 nadogradnje Androida i 4 godine sigurnosnih zakrpi za ove mobitele

Proizvođači polako, ali sigurno podižu ljestvicu kada je riječ o softverskoj podršci, a sada je na redu Realme koji je svoje mobitele srednjeg ranga odlučio 'počastiti' s tri godine ažuriranja OS-a

Direktor marketinga proizvoda u Realmeu, Francis Wong, najavio je novu politiku softverskih nadogradnji prema kojoj će modeli Realme 14T, 14 Pro, 14 Pro+, 15 i 15 Pro, dobiti tri velika ažuriranja Androida te četiri godine sigurnosnih zakrpi. Riječ je, inače, o mobitelima srednjeg ranga koji se mogu kupiti i na našem tržištu.

Wong je u svojoj objavi na X-u napomenuo i da će ova politika vrijediti za sve buduće Realmove mobitele srednjeg ranga, što svakako nije loše, ali nije ni blizu vrha tržišta. Primjerice, Samsung za svoje mobitele srednjeg ranga iz serije Galaxy A, nudi čak šest godina ažuriranja Androida i šest godina sigurnosnih zakrpi.

#NewsAlert realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, and 15 Pro, 15, all upgrade to the 3+4 policy. And it's a commitment for all our future Number Pro, Number, and Number T product lines. My announcement for P series is coming soon, too many news and tech surprises for #NewPSeries pic.twitter.com/zzFo5HEX8C — Francis Wong （王硕） (@FrancisRealme) August 8, 2025

Što se tiče Realmove vodeće GT serije, čini se da ona ostaje na staroj politici ažuriranja. To je za aktualne modele GT 7, GT 7T i GT 7 Pro četiri godine velikih ažuriranja Androida te šest godina sigurnosnih zakrpi.