Realme ovoga tjedna otkriva mobitel s gigantskom baterijom od 15.000 mAh

Kineski proizvođači natječu se tko će imati bateriju najvećeg kapaciteta u mobitelu, a tu je utrku ozbiljno shvatio Realme koji će prikazati prototip mobitela s baterijom od 15.000 mAh

Realme će na 828 Fan Festivalu, koji se inače održava ove srijede, predstaviti prototip mobitela s kapacitetom baterije od čak 15.000 mAh. Riječ je o uređaju o kojem su govorili još proteklih dana na svojim društvenim mrežama, a koji bi trebao prikazati da je u mobitele moguće ugrađivati baterije velikog kapaciteta bez puno kompromisa.

Iako će se više detalja znati već ove srijede, Realme je već sada otkrio da je taj mobitel sposoban izdržati skoro 19 sati neprekidnog snimanja videa, do 50 sati gledanja videa i preko 5 dana klasičnog korištenja s jednim punjenjem.

realme 1x000mAh

Up to 50 hours of video play on a single charge.

Get comfortable, get immersed.

Free to be "lost in the story." pic.twitter.com/16duFgnQzP — realme Global (@realmeglobal) August 25, 2025

Uz to, Realme priprema i drugi konceptualni uređaj s ugrađenim ventilatorom, koji može sniziti temperaturu za do 6°C tijekom intenzivnog korištenja. Nije jasno radi li se o istom modelu ili o dva odvojena koncepta.