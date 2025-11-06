Realme potvrdio GT 8 Pro za globalno tržište i otkrio više detalja o izmjenjivom modulu kamere

Izmjenjivi modul kamere na GT-u 8 Pro učvršćen je s dva vijka, što korisnicima omogućuje jednostavno eksperimentiranje s različitim oblicima i bojama

Matej Markovinović četvrtak, 6. studenog 2025. u 21:00
📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Realme je prošloga mjeseca u Kini službeno predstavio svoj novi flagship mobitel, GT 8 Pro, čiji se modul kamere može mijenjati po potrebi i želji korisnika. Iako na kineskom predstavljanju nisu išli toliko u detalje, tvrtka je sada, uoči globalnog predstavljanja, otkrila još štošta toga zanimljivo o takvom dizajnerskom pristupu.

Iz Realmea napominju da je modul kamere učvršćen s dva vijka, što korisnicima omogućuje jednostavno eksperimentiranje s različitim oblicima i raznim bojama, a oni napredniji mogu čak izraditi i vlastite dizajne pomoću 3D pisača. Najposebniji oblik je onaj „robotski“, za kojeg Realme kaže da ispod pokrova leće koristi suptilne kontrasne boje radi dodatnog vizualnog efekta.

Treba imati na umu da ova funkcija ne mijenja hardver kamere, već samo izgled modula.

„Izmjenjivi modul kamere je hrabar i drugačiji potez. Donosi zadovoljstvo ručne izrade i slobodu kombiniranja, poput slaganja kockica. To nije samo značajka, to je naš nacrt za redizajn flagshipa“, priopćio je potpredsjednik Realmea.

📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Osim izmjenjivog modula kamere, iz Realmea ističu da plava varijanta GT-a 8 Pro, nazvana Urban Blue, ima teksturu stražnje strane koja podsjeća na papir. Realme je za to koristio novi proces izrade koji kombinira recikliranu plastiku i tkaninu, a stražnji pokrov sadrži i organske boje te organski silikonski premaz nanesen raspršivanjem, uz precizno graviranje debljine samo 0,02 mm.

Što se tiče specifikacija globalnog modela, iz Realmea su potvrdili da će imati iste ključne specifikacije kao i kineski model, što uključuje i bateriju od 7.000 mAh sa 120-vatnim žičnim i 50-vatnim bežičnim punjenjem. Točan datum globalnog predstavljanja još nije objavljen, a do tada možete baciti oko na naš tekst o ovom mobitelu u rubrici Predstavljanja.

 



